Цены на бензин и дизтопливо упали за месяц на 2-3 гривни за литр

За месяц с 1 по 30 апреля средняя цена топлива на АЗС снизилась на 2,65 грн за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, средняя по стране цена бензина А-92 составляет 21,16 грн/л, А-95 – 22,17 грн/л, дизтоплива – 21,62 грн/л.

Сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на все виды топлива на 2 грн за литр. Цены на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 23,99 грн/л, на бензин А-95 – до 24,99 грн/л.

Также на 2 грн за литр снизила цены сеть Glusco. Бензин А-92 и дизтопливо в этой сети продаются по 21,95 грн/л, А-95 – по 22,95 грн/л.

На 3 гривни за литр цены на бензин и дизтопливо снизила консолидированная группа "Приват". Стоимость бензина А-92 на АЗС входящих в группу сетей снижена до 20 грн/л, дизтоплива и бензина марки А-95 – до 21 грн/л.

Читайте также: Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Кроме того, за месяц на 0,75-4,5 грн/л топливо подешевело в сетях AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", KLO, "Параллель", UPG и другие.

Сети "Авантаж 7" и Motto опустили стоимость бензинов на 5 грн и 5,1 грн за литр соответственно – до 16,45 и 18,58 грн за литр А-92 и 17,45 и 19,58 грн за литр А-95 соответственно. Цены на дизтопливо эти сети снизили на 3,5 грн и 4,75 грн – до 17,45 и 18,93 грн/л соответственно.

Как отмечает издание, последние три недели основным драйвером снижения розничных цен стали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте. За этот период (с 8 по 29 апреля) цены на дизтопливо и бензин этих розничных операторов опустились на 3-3,5 грн/л.