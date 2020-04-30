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Цены на бензин и дизтопливо упали за месяц на 2-3 гривни за литр

Цены на бензин и дизтопливо упали за месяц на 2-3 гривни за литр

За месяц с 1 по 30 апреля средняя цена топлива на АЗС снизилась на 2,65 грн за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, средняя по стране цена бензина А-92 составляет 21,16 грн/л, А-95 – 22,17 грн/л, дизтоплива – 21,62 грн/л.

Сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на все виды топлива на 2 грн за литр. Цены на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 23,99 грн/л, на бензин А-95 – до 24,99 грн/л.

Также на 2 грн за литр снизила цены сеть Glusco. Бензин А-92 и дизтопливо в этой сети продаются по 21,95 грн/л, А-95 – по 22,95 грн/л.

На 3 гривни за литр цены на бензин и дизтопливо снизила консолидированная группа "Приват". Стоимость бензина А-92 на АЗС входящих в группу сетей снижена до 20 грн/л, дизтоплива и бензина марки А-95 – до 21 грн/л.

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Кроме того, за месяц на 0,75-4,5 грн/л топливо подешевело в сетях AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", KLO, "Параллель", UPG и другие.

Сети "Авантаж 7" и Motto опустили стоимость бензинов на 5 грн и 5,1 грн за литр соответственно – до 16,45 и 18,58 грн за литр А-92 и 17,45 и 19,58 грн за литр А-95 соответственно. Цены на дизтопливо эти сети снизили на 3,5 грн и 4,75 грн – до 17,45 и 18,93 грн/л соответственно.

Как отмечает издание, последние три недели основным драйвером снижения розничных цен стали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте. За этот период (с 8 по 29 апреля) цены на дизтопливо и бензин этих розничных операторов опустились на 3-3,5 грн/л.

Автор: 

авто (4183) АЗС (1595) бензин (1112) ціни (3549) дизпаливо (1285)


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Топ коментарі
+10
Если мировые цены на нефть упали в 3 раза,5 раз и вообще ушли в минус,то при обеспечении 300% рентабельности на "харчевание" владельцев АЗС- цены на бензин и дизтопливо должны быть в пределах 8-10 грн литр.А газа 3-4 грн литр,если у нас распиаренная со всех утюгов "рыночная экономика" а не вонючий лохобазар. А это никчемное якобы "снижение"-ни что иное как замыливание глаз потребителей на вопиющее воровство и коррупцию во всем ТЭК и показушная "работа" многочисленных "антикоррупционных органов" и "регуляторов" непонятно чего. Всем добра.
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30.04.2020 15:40 Відповісти
+3
Если в Польше не упали,значит там такие же лохорыночники,как у нас с их дебильными "частно-рынко-регуляторными механизмами",наблюдаемыми все 30 лет "демократических реформ" - а проще-договорняком,прикрываемым кучей "антикоррупционных структур" и "реформой" (уничтожением)правой системы,выдавливанию из нее специалистов-правоведов- а по сути устранению всех помех к открытому грабежу и беспределу в экономике.
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30.04.2020 20:00 Відповісти
+2
Да нет,не сколько могут заплатить,а сколько товар должен стоить при монополизации рынка и наличии вопиющего преступного сговора,а не при работающем антимонопольном законодательстве-как в тех же США,Эмиратах и др.вменяемых странах.Все эти "заправочные" деятели-это "троянские кони-вредители,тормоза,которым поставлена задача снимать последние штаны с малого и среднего бизнеса,чтобы держать его как мышь под веником и не дать ему "накопить жирок". Логика понятна и вполне оправдана,но раз лохи молчат и все прокатывает то притча - "без лоха и жизнь плоха" у нас продолжает действовать,с имитацией липовых "снижений". Все по фень-шую.
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01.05.2020 15:29 Відповісти
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Если мировые цены на нефть упали в 3 раза,5 раз и вообще ушли в минус,то при обеспечении 300% рентабельности на "харчевание" владельцев АЗС- цены на бензин и дизтопливо должны быть в пределах 8-10 грн литр.А газа 3-4 грн литр,если у нас распиаренная со всех утюгов "рыночная экономика" а не вонючий лохобазар. А это никчемное якобы "снижение"-ни что иное как замыливание глаз потребителей на вопиющее воровство и коррупцию во всем ТЭК и показушная "работа" многочисленных "антикоррупционных органов" и "регуляторов" непонятно чего. Всем добра.
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30.04.2020 15:40 Відповісти
В Польше тоже на особо упали,было 1,25$ стало 1$
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30.04.2020 18:09 Відповісти
А в США?
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30.04.2020 18:17 Відповісти
А в Саудовской Аравии?
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30.04.2020 18:59 Відповісти
Если в Польше не упали,значит там такие же лохорыночники,как у нас с их дебильными "частно-рынко-регуляторными механизмами",наблюдаемыми все 30 лет "демократических реформ" - а проще-договорняком,прикрываемым кучей "антикоррупционных структур" и "реформой" (уничтожением)правой системы,выдавливанию из нее специалистов-правоведов- а по сути устранению всех помех к открытому грабежу и беспределу в экономике.
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30.04.2020 20:00 Відповісти
упали на 25проц. у нас на 10. товар стоит столько,сколько за него могут заплатить. перестанут брать,упадут цены. но!бензу брать не перестанут,а заправки в сговоре и некому их зажопить
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30.04.2020 21:46 Відповісти
Да нет,не сколько могут заплатить,а сколько товар должен стоить при монополизации рынка и наличии вопиющего преступного сговора,а не при работающем антимонопольном законодательстве-как в тех же США,Эмиратах и др.вменяемых странах.Все эти "заправочные" деятели-это "троянские кони-вредители,тормоза,которым поставлена задача снимать последние штаны с малого и среднего бизнеса,чтобы держать его как мышь под веником и не дать ему "накопить жирок". Логика понятна и вполне оправдана,но раз лохи молчат и все прокатывает то притча - "без лоха и жизнь плоха" у нас продолжает действовать,с имитацией липовых "снижений". Все по фень-шую.
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01.05.2020 15:29 Відповісти
Ціни в Голандії впали на 30-40центів. А 30 центів це 9₴. Робіть висновок!
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01.05.2020 19:59 Відповісти
В мире цена на нефть упала на 200% а у нас на 2.36 грн, или приблизительно на 8%.
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30.04.2020 22:11 Відповісти
Это все большая пабеда зеленой каманды и лично выдающегося политика, одного из величайших лидеров современности. Именно они нагнули саудов к снижению стоимости нефти)
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01.05.2020 12:49 Відповісти
У нас, в среднем, на 20 центов горючка подешевела.
1.32 -- 1.12 ойр.
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01.05.2020 18:17 Відповісти
а окко и вог, что, самые уху евшие?
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01.05.2020 19:55 Відповісти
нефть упала на 50 долларов... бензин подешевел на 10 центов... Гениально!!!
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02.05.2020 00:15 Відповісти
Кажется, что бензин делают совсем не из нефти...
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02.05.2020 00:16 Відповісти
Рыночная экономика(со всех "утюгов") орут. В цене топлива цена нефти минимум 40%. Ну и ещё 45% акциз. Если нефть стоит МИНУС,то есть можно с доставкой купить ее по нулю долларов за баррель. Тогда стоимость нефти должна подешевеют минимум на 40%, Если она не дешевеет на лицо КАРТЕЛЬНЫЙ сговор,не важно где в Польше,Румынии или у нас в Украине. Рынка НЕТ,есть ДИКТАТ монополий( под личиной типа спроса предложения). Надо бить лицо господам,иначе НИЗЗЯ,у капитала совести нет.
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02.05.2020 18:44 Відповісти
если по 0 долларов - какого хрена по 22 гр. за литр продавать?
По себистоимости?
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04.05.2020 09:08 Відповісти
всего то на 2-3 гривны...
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04.05.2020 09:04 Відповісти

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