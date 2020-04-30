Госавиаслужба разрешила Sky Up выполнять рейсы из Киева в Будапешт и Стамбул

Государственная авиационная служба Украины разрешила авиакомпании Sky Up проводить с 1 мая авиарейсы из Киева в Будапешт и Стамбул.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госавиаслужбы сообщает БизнесЦензор.

Рейс Киев - Будапешт (Венгрия) - Киев будет проводиться с частотой 4 раза в неделю

Рейс Киев - Стамбул (Турецкая Республика) - Киев будет проводиться с частотой 3 рейса в неделю.

Разрешение выдано с 1 мая на неограниченный срок.

Также Госавиаслужба аннулировала права авиакомпании "Атласджет Украина" на эксплуатацию воздушных линий Киев – Стамбул - Киев и Одесса – Стамбул - Одесса, а также отказала "Азур Эйр Украина" летать по маршруту Киев – Стамбул - Киев.

Также оставлено без рассмотрения заявления авиакомпаний "Элерон" и "Меридиан" относительно получения права на эксплуатацию воздушных линий для выполнения авиаперевозок в других государствах.