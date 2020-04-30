Рада отправила на доработку законопроект о новой процедуре рассмотрения тендерных жалоб
Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №3132 об усовершенствовании работы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), предполагающий внедрение в ведомстве института уполномоченных по рассмотрению жалоб в сфере публичных закупок.
Как передает БизнесЦензор, за такое решение проголосовало 234 народных депутата при необходимых 226 голосах, после того, как предложение принять законопроект в целом поддержали всего 44 депутата.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект в первом чтении 13 апреля.
Целью законопроекта, как указано в пояснительной записке к нему, является совершенствование работы Антимонопольного комитета. Для этого предложено ввести институт уполномоченных по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в составе не менее семи человек. При этом их количество может быть увеличено президентом по представлению премьер-министра, которое вносится на основании предложений главы Антимонопольного комитета.
Также предложено установить полномочия и порядок формирования Комиссии (комиссий) по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок и тому подобное. Авторы законопроекта поясняют необходимость создания таких Комиссий ростом количества жалоб в сфере публичных закупок, что усложняет работу Коллегии АМКУ.
В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады в своих выводах указывало, что сама идея создания Комиссии как органа, который фактически выполняет задание АМКУ и принимает от его имени решения, поскольку таким образом Комитет фактически лишается права реализовывать свои полномочия и принимать решения. При этом его полномочия передаются органу, должностные лица которого назначаются неконституционным способом, поскольку Конституция не наделяет президента полномочиями по назначению таких уполномоченных.
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