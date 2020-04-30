Затраты на производство сельхозпродукции снизились на 7,3%, – Госстат
Затраты на производство сельскохозяйственной продукции в Украине по итогам января-марта 2020 года снизились на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор.
Затраты на производство растениеводческой продукции в первом квартале снизились на 8,3%, продукции животноводства – на 6,6%, на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельском хозяйстве, – на 9,8%.
В то же время, по информации Госстата, затраты на производство сельхозпродукции в марте к предыдущему месяцу выросли на 0,6%. Так, затраты на производство растениеводческой продукции увеличились на 0,1%, продукции животноводства – на 0,2%, но вместе с тем снизились затраты на материально-технические ресурсы – на 1,3%.
Как сообщалось, затраты на производство сельскохозяйственной продукции в Украине по итогам 2019 года снизились на 0,64% по сравнению с 2018 годом.
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