Ни один рынок в Киеве не готов возобновить работу по новым правилам, – КГГА

Агропродовольственные рынки столицы будут открывать постепенно при условии обеспечения ими выполнения ряда противоэпидемических требований, сейчас ни один из них не может этого обеспечить.

Об этом сообщил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Кабинет министров совместно с Главным государственным санитарным врачом Украины разработали требования относительно возможности открытия агропродовольственных рынков. Мы эти требования продублировали, детализировали и утвердили своим распоряжением. По информации управления Госпродпотребслужбы в Киеве, по состоянию на 16:30 30 апреля ни один из агропродовольственных рынков столицы не готов обеспечить выполнение указанных требований", – заявил Бондаренко.

"В связи с этим, рынки будут открываться постепенно, с момента, когда будут готовы обеспечить выполнение противоэпидемических требований", – добавил советник мэра Киева.

По словам Бондаренко, на столичных рынках должны обеспечить:

масочный режим работников и посетителей;

дистанционную термометрию на входе;

недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;

обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;

дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 час.

Бондаренко также отметил, что восстановить работу в случае выполнения требований, смогут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущению стихийной торговли вокруг.

Также будет действовать запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Как сообщалось, в среду Кабинет министров принял решение разрешить работу 872 продовольственных рынков при условии соблюдения ряда противоэпидемиологических мер. Их соблюдение будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы.