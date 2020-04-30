Власти Киева ограничат движение по Борщаговскому путепроводу до конца лета. КАРТА
Со 2 мая до 1 сентября 2020 года на части Борщаговского путепровода перекроют движение транспорта.
Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
На Борщаговском путепроводе завершается ремонт части в направлении центра. 1 мая откроют движение по всем полосам на путепроводе с проспекта Курбаса на проспект Гузара.
2 мая ремонт начнут на части сооружения в направлении Кольцевой дороги. Проезд на этой части путепровода будет перекрыт.
Объехать ремонтный участок можно по маршрутам:
- ул. В. Гетьмана - ул. М. Голего - ул. Нежинская - просп. Отрадный - ул. 9 Мая - ул. Королева;
- просп. Победы - ул. Святошинская - ул. Жмеринская - ул. Героев Космоса.
Трамвайная часть путепровода уже отремонтирована, поэтому ограничение движения трамваев не запланировано.
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