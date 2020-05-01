Крупный российский брокер прекратил обслуживать клиентов из оккупированного Крыма из-за санкций США

Российская брокерская компания "Фридом Финанс" прекратила открывать счета клиентам с пропиской в оккупированном Крыму, а от уже существующих потребовала продать акции американских компаний.

Как пишут Ведомости, теперь компания при попытке ввести при регистрации адрес на территории оккупированного Россией полуострова предупреждает о невозможности открыть счет, передает БизнесЦензор.

Консультант компании пояснил это "западными ограничениями, которые не признают эту территорию".

При этом старые клиенты "Фридом Финанса" столкнулись с блокировкой счетов из-за невозможности обновить анкетные данные, поскольку система требует от них указать адрес за пределами Крыма.

В ЦБ РФ отметили, что у брокеров не обязанности заключать договор с любым лицом, которое к нему обратиться.

В октябре 2019 года Freedom Holding (материнская компания "Фридом Финанса") получила официальный листинг на американской фондовой бирже NASDAQ без привлечения капитала, ее капитализация оценивается в $925 млн.

Freedom Holding Corp. – инвестиционная корпорация, которая в том числе занимается розничными брокерскими операциями с ценными бумагами, исследованиями, консультациями в области инвестиций, изучением рынка, оказанием корпоративных, банковских и андеррайтинговых услуг.

Компания зарегистрирована в США, но имеет филиалы и офисы в России (банк "Фридом Финанс" и одноименную брокерскую компанию), Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Украине, Германии, США и на Кипре.

В последние годы в России компания поглотила нескольких более мелких конкурентов.