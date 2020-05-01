БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Крупный российский брокер прекратил обслуживать клиентов из оккупированного Крыма из-за санкций США

Российская брокерская компания "Фридом Финанс" прекратила открывать счета клиентам с пропиской в оккупированном Крыму, а от уже существующих потребовала продать акции американских компаний.

Как пишут Ведомости, теперь компания при попытке ввести при регистрации адрес на территории оккупированного Россией полуострова предупреждает о невозможности открыть счет, передает БизнесЦензор.

Консультант компании пояснил это "западными ограничениями, которые не признают эту территорию".

При этом старые клиенты "Фридом Финанса" столкнулись с блокировкой счетов из-за невозможности обновить анкетные данные, поскольку система требует от них указать адрес за пределами Крыма.

В ЦБ РФ отметили, что у брокеров не обязанности заключать договор с любым лицом, которое к нему обратиться.

В октябре 2019 года Freedom Holding (материнская компания "Фридом Финанса") получила официальный листинг на американской фондовой бирже NASDAQ без привлечения капитала, ее капитализация оценивается в $925 млн.

Читайте также: Нацбанк разрешил украинцам с крымской пропиской открывать счета в банках

Freedom Holding Corp. – инвестиционная корпорация, которая в том числе занимается розничными брокерскими операциями с ценными бумагами, исследованиями, консультациями в области инвестиций, изучением рынка, оказанием корпоративных, банковских и андеррайтинговых услуг.

Компания зарегистрирована в США, но имеет филиалы и офисы в России (банк "Фридом Финанс" и одноименную брокерскую компанию), Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Украине, Германии, США и на Кипре.

В последние годы в России компания поглотила нескольких более мелких конкурентов.

біржа (546) Крим (1071) санкції (4727) США (5128)
а я вот хотел бы купить хатынку в крыму коло моря...а прописан я в монты карло..шо делать?
показати весь коментар
01.05.2020 12:38 Відповісти
Кипрская кацапоконторка. Зато они у нас шикарно работают, аж гай шумит, потому что другого брокера без комиссии нету, а народ у нас безсмертный - ему эти ваши акции и облигации не нужны, все поголовно или на пенсию в 1000 собрались жить или держат кубышку в усдах, таящую на 20% за 10 лет иза долларовой инфляции.
показати весь коментар
01.05.2020 15:30 Відповісти
14.12.2020 10:28 Відповісти

