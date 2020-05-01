Власти Черкасс решили открыть ТРЦ и рестораны, полиция завела уголовное дело

Власти Черкасс с 1 мая разрешили возобновить работу ряда магазинов в торгово-развлекательных центрах, летних площадок кафе и ресторанов, а также парков аттракционов.

Решение об этом принял исполнительный комитет Черкасского городского совета, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Как отмечается в сообщении, такое решение было принято в ответ на просьбы предпринимателей, которые обещают соблюдать все санитарные нормы.

В результате обсуждения исполком разрешил возобновить работу:

магазинов по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

Кроме того, снят запрет на посещение парков, скверов, а также работу аттракционов на их территории. Также разрешена работа объектов спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.

В свою очередь в Нацполиции заявили, что принимая указанное решение, исполком Черкасского горсовета вышел за рамки своих полномочий и нарушил постановление Кабинета министров о введении карантинных ограничений, передает пресс-служба ведомства.

"Таким образом, руководство городского совета вызывающе игнорирует требования правительства Украины и сознательно в период пандемии подвергает опасности горожан и жителей области. И это при том, что на Черкасщине зафиксировано 296 случаев заболевания коронавирусом (6 – за сутки), из них 112 в городе Черкассы, девять человек погибли (1 – за прошедшие сутки)", – подчеркивается в сообщении.

По факту решения исполкома города Черкасским отделом полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 Уголовного кодекса (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Полиция подчеркивает, что принимать решение об ослаблении карантинных ограничений может только Кабмин по согласованию с главным государственным санитарным врачом.

"С целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории города Черкассы полицейские в составе мобильных групп будут проводить превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса, а в случае игнорирования запрета и невыполнения законных требований - привлекать нарушителей к административной ответственности по статье 44-3 КУоАП", – сказано в сообщении.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков также обвинил мэра Черкасс в создании рисков для здоровья и жизни людей.

"Господин городской голова Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!", – написал Аваков в Twitter.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в пятницу заявил, что решение Черкасского горсовета открыть с 1 мая магазины и учреждения общественного питания может нивелировать всю работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции за полтора месяца и "привести к катастрофическим последствиям", передает Интерфакс-Украина.