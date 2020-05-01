Всемирный банк выделил Украине $150 миллионов на борьбу с коронавирусом

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) в ночь на 1 мая утвердил дополнительное финансирование Украине в размере $150 млн в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Целью проекта указано расширение и совершенствование социальной помощи семьям с низким уровнем дохода, потребность в которой возросла из-за пандемии COVID-19 (коронавируса), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышение их адресности", – прокомментировал решение и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер.

По его словам, дополнительное финансирование будет также направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса, используя опыт известного в Украине проекта "Рука помощи".

Банк указывает, что в рамках дополнительного финансирования $50 млн будут направлены на мероприятия по борьбе с распространением пандемии COVID-19 (коронавируса). Эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий.

Единовременные выплаты будут также предоставляться пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью.

"Рука помощи" – это совместная инициатива, разработанная ВБ и Минсоцполитики Украины. В течение 2017-2018 годов в рамках действующего проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" микро-финансирование было предоставлено внутренне перемещенным лицам с Донбасса, а также представителям беднейших слоев населения. Благодаря проекту 230 участников начали свой бизнес в Харьковской, Полтавской и Львовской областях, а также в некоторых территориальных общинах Черниговской, Житомирской и Донецкой областей.

Как сообщалось, ранее на этой неделе совет директоров ВБ утвердил дополнительное финансирование Украине в размере $135 млн для Проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", из которых $35 млн направляются на деятельность по противодействию распространению эпидемии COVID-19.