Транзит российского газа через Украину упал в 2 раза, – Оператор ГТС. ИНФОГРАФИКА

Транзит газа через ГТС Украины за январь-апрель 2020 года составил 15,5 млрд кубометров, что на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и на 40% меньше по сравнению со средним значением января-апреля за 2014-2019 годы.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины", передает БизнесЦензор.

"Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ОАО "Газпром", – подчеркивается в сообщении.

В том числе в западном направлении за январь-апрель 2020 года было транспортировано 14 млрд куб. м газа, что на 10,1 млрд кубометров или 41% меньше результаты этого же периода годом ранее.

В южном (балканском) направлении с начала 2020 года объемы транзита сократились на 71% и составили 1,5 млрд кубометров. В частности, транзит в Румынию через ГИС "Орловка" составил 0,3 млрд куб. м (-92%), а в Молдову – 1,2 млрд куб. м (-4%).

"Снижение объемов транзита по трансбалканскому коридору в значительной мере обусловлено запуском с начала этого года обходного газопровода "Турецкий поток", – отмечается в сообщении.

В апреле 2020 года Оператор ГТС протранспортировал 4,4 млрд куб. м природного газа в страны ЕС и Молдовы. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель уменьшился всего на 1%, а относительно объемов апреля 2019 года – на 46% или 3,8 млрд куб. м.

"Кроме транзита газа из РФ в апреле Оператор ГТС Украины осуществил транспортировку тестовых объемов голубого топлива из Словакии в Польшу по заказу международного трейдера в рамкам новой услуги short-haul", – отмечают в компании.

Как сообщалось, в 2019 году объемы транзита природного газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову выросли на 3% – до 89,6 млрд куб. м, по сравнению с 86,8 млрд кубометров годом ранее.