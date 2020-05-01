НКРЭКУ изменила правила рынка для повышения цены электроэнергии в пользу Ахметова, - Войцицкая

Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) внесла изменения в Порядок работы рынка электроэнергии, что привело к повышению цены на "Рынке на сутки вперед" в интересах энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом в своем Facebook написала бывший народный депутат от фракции "Самопоміч" Виктория Войцицкая, передает БизнесЦензор.

"Конец эпохи бедности Ахметова. Вчера тарифная комиссия НКРЭКУ приняла еще одно лоббистское решение для роста цены электроэнергии.

Практически во всех европейских странах днем, когда потребления мало, а солнечной генерации много, то цена на электроэнергию снижается. Но наш тарифный регулятор своим решением сделал так, что в Украине теперь будет полная противоположность, чем на европейских рынках.

На графике 1 можно увидеть, как в обеденные часы снижается цена электроэнергии в Болгарии (график на сегодня 1 мая). Болгария примечательна тем, что там также много угольной и атомной генерации, то есть в этом она схожа с Украиной. Как видим в дневные часы сегодня электроэнергия более чем в 10 раз дешевле, чем в вечерние или ночные часы.

На графике 2 - цена электроэнергии в Словакии, Чехии, Венгрии и Румынии. Как видим в этих странах сегодня в обед электроэнергия в 4-5 раз дешевле, чем в другое время суток, в том числе дешевле, чем ночью.

В Украине после вчерашнего решения НКРЭКУ сегодня в обеденные часы цена на 50% дороже, чем ночью. Что есть полная противоположность ситуации на европейских рынках и такая ситуация искусственно создана решением НКРЭКУ.

Решение было принято подло, без публикации проекта решения, без какого-либо публичного обсуждения и с нарушением всех процедур, и все это тянет на статью о превышении властных полномочий и злоупотребление властью. Докладывал этот вопрос Д.Коваленко, который является фигурантом уголовного производства по Роттердам +.

А цинизм решения, что это было оформлено как "меры связаны с распространением короновирусной болезни". Именно так - во время коронавируса надо обязательно для всей страны поднять цену на электроэнергию.

Похоже, образовался дуэт с Буславец - она ​​останавливает атомные блоки, чтобы доля рынка переходила к Ахметову, а НКРЭКУ поднимает цену, чтобы Ахметов продавал дороже", - написала Войцицкая.

Соответствующее постановление НКРЭКУ №905 было обнародовано на сайте Комиссии 30 апреля. Документ вносит изменения в

Документ вносит изменения в постановление НКРЭКУ №766 от 8 апреля 2020 года "О действиях участников рынка электроэнергии в период действия карантина и ограничений, связанных с распространением COVID-19".

Нормы обоих постановлений отражают интересы энергокомпаний: освобождают от ответственности поставляющие компании за неплатежи и снимает часть ограничений на рынке электроэнергии для генерирующих компаний.

В частности, предельный размер цены "зеленой" электроэнергии, которую госпредприятие "Гарантированный покупатель" может выставлять на продажу на "Рынке на сутки вперед" (РСВ), вырос почти в три раза: с 566,7 грн/МВт*ч до 1536,17 грн/МВт*ч.