Трамп рассматривает введение новых пошлин против Китая для компенсации за коронавирус

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что рассматривает повышение пошлин на ввоз китайских товаров в качестве одной из мер компенсации потерь, вызванных распространением коронавируса COVID-19.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Отвечая на вопрос о том, будут ли повышены ввозные тарифы на товары из КНР, Трамп заявил, что "это, конечно, вариант". Он также отметил, что "явно недоволен" сложившейся ситуацией и тем, как она связана с Китаем.

Госсекретарь Майк Помпео в шоу Бака Секстона в очередной раз заявил, что США расследуют источники распространения коронавируса, чтобы привлечь к ответственности виновных.

"Мы продолжаем расследование и точно узнаем, что случилось. Я уверен, что весь мир хочет получить ответ на этот вопрос, потому что он имеет право знать, что произошло, и, в конечном счете, привлечь к ответственности тех людей или ту страну, которая нанесла вред миру", - сказал дипломат.

Он напомнил, что некоторые американские штаты уже подали судебные иски против Китая, обвинив его в распространении инфекции.

"Я не знаю, какой именно механизм является правильным, и что в итоге выберет президент, но мы представим ему набор вариантов, как только узнаем все факты, которые позволят этих людей привлечь к ответственности", - добавил Помпео.

Также госсекретарь США вновь обвинил Пекин в недостаточной открытости и несвоевременном информировании о появлении коронавируса, в качестве подтверждения заявив, что Китай, несмотря на просьбы, длительное время не представлял США образцы вируса.

"Они утверждали, что были открытыми, но, по крайней мере, день или два назад у нас все еще не было образца вируса", - заявил он.

Впервые COVID-19 был выявлен в китайском Ухане в конце прошлого года. Власти КНР называли источником инфекции уханьский рынок, на котором продавали диких животных. После того, как вспышка инфекции переросла в пандемию, в СМИ появились сообщения о том, что американская разведка начала выяснять, не имеет ли "уханьский" вирус лабораторное происхождение. При этом американские СМИ сообщали, что в Вашингтоне склоняются к версии, согласно которой COVID-19 случайно попал за пределы лаборатории в Уханьском институте вирусологии.