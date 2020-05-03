Минздрав обещает решить вопрос недовыплаты 300% зарплаты медикам, которые борются с коронавирусом
Министерство здравоохранения получает информацию из регионов, что не всем медработникам, которые работают с больными COVID-19, выплатили 300% зарплаты.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.
Отмечается, что Минздрав перечислил все деньги в регионы. Глава Минздрава Максим Степанов уже направил письмо председателям ОГА, чтобы областные администрации предоставили информацию о размере надбавок, которые выплатили медикам.
"Все средства, которые были обещаны в размере 300%, были перечислены на места. Однако сейчас мы получаем сообщения, что эти выплаты не были осуществлены в полном объеме. По вине местных властей или главных врачей медицинских учреждений. Начались манипуляции, и в некоторых случаях, мне докладывают, что выплаты считают почасово или еще как-то. Это недопустимо. Все без исключения выплаты должны осуществляться в полном объеме", - отметил Степанов.
Глава Минздрава призвал медицинских работников обращаться на горячую линию Министерства по конфликтных вопросах начисления выплат.
"Большая просьба ко всем медикам, которые не получили обещанных повышений: у нас есть горячая линия, на которую вы можете обратиться, и мы будем реагировать на каждый звонок. Этот номер 0-800-505-201. Нам удастся закрыть этот вопрос по каждому региону и каждому медицинскому работнику, который работал с больными COVID-19", резюмировал Степанов.
Ранее Минздрав инициировал повышение зарплат медикам, которые борются с COVID-19, на 300%. Выплаты за март будут осуществляться через механизм медицинской субвенции и уже пошли в регионы. При этом выплаты с апреля и дальше будут проходить через НСЗУ. В целом медицинским учреждениям, которые лечат пациентов с коронавирусом, выделено почти 15,8 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Профессор Йорам Лис, бывший генеральный директор министерства здравоохранения Израиля.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Вот интересно получается 1. Если участковый врач(или любой другой ) старательно проводит разъяснительную работу среди своих пациентов, о соблюдении карантина и те уважая его как человека и специалиста,следующего клятве Гиппократа, сидят по домам,строго соблюдая постановления кабмина №211 от 11.03.20г и № 255 от 2.04.20г и поэтому не болеют ,благодаря этому настоящему врачу и заботе руководства,экономят гос.бюджет,который по словам В.Кличка ежедневно выделяет до 30 тыс грн на каждого больного в больницах -эти настоящие врачи остаются без справедливого вознаграждения за свой труд и экономию бюджетных средств,и здоровых пациентов.. 2.И есть другая категория - которой экономически выгодно больного гриппом или ОРВИ ,или вообще здорового-"безсимптомного" диагностировать как "Короновирусного" и получать за это деньги,причем чем больше их будет,тем больше он с этого будет иметь
и еще будет "передовиком кап.соревнования". И еще-.//////////// По вине местных властей или главных врачей медицинских учреждений.//////////////////// Обвиняются "местные власти" и "глав.врачи", на которых и так валят все грехи и которые автоматом становятся "ответственными за все". Как то это неправильно.Повышать зарплату надо всем врачам,"золотому фонду" нашей медицины,о чем недавно совершенно справедливо говорило руководство страны..Если не будет материальной заинтересованности в количестве "ковидных" пациентов,то и "пандемию" мы преодолеем за неделю. Тем более что сезон вирусных инфекций уже закончился в апреле. Китайцы это подтвердили .Закончился сезон инфекций-нет и больных. Если "Ковид-19" - это природный " дикий" вирус,по утверждению ВООЗ ,то он пройдя через имунные системы десятков и сотен миллионов людей к апрелю слабеет настолько,что теряет свою опасность,становится "импотентом" и любая эпидемия заканчивается до конца октября..Так было все 2000 лет истории человечества,почему до сих пор "пандемия" не заканчивается" ? Впрочем до 11 мая еще есть время.Возможно ВОЗ пояснит особенности нынешней "пандемии" и сохранению способности уже бессильного вируса еще кого-то заражать. Всем не болеть.Источник: https://biz.censor.net/n3193008