Минздрав обещает решить вопрос недовыплаты 300% зарплаты медикам, которые борются с коронавирусом

Министерство здравоохранения получает информацию из регионов, что не всем медработникам, которые работают с больными COVID-19, выплатили 300% зарплаты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что Минздрав перечислил все деньги в регионы. Глава Минздрава Максим Степанов уже направил письмо председателям ОГА, чтобы областные администрации предоставили информацию о размере надбавок, которые выплатили медикам.

"Все средства, которые были обещаны в размере 300%, были перечислены на места. Однако сейчас мы получаем сообщения, что эти выплаты не были осуществлены в полном объеме. По вине местных властей или главных врачей медицинских учреждений. Начались манипуляции, и в некоторых случаях, мне докладывают, что выплаты считают почасово или еще как-то. Это недопустимо. Все без исключения выплаты должны осуществляться в полном объеме", - отметил Степанов.

Глава Минздрава призвал медицинских работников обращаться на горячую линию Министерства по конфликтных вопросах начисления выплат.

"Большая просьба ко всем медикам, которые не получили обещанных повышений: у нас есть горячая линия, на которую вы можете обратиться, и мы будем реагировать на каждый звонок. Этот номер 0-800-505-201. Нам удастся закрыть этот вопрос по каждому региону и каждому медицинскому работнику, который работал с больными COVID-19", резюмировал Степанов.

Ранее Минздрав инициировал повышение зарплат медикам, которые борются с COVID-19, на 300%. Выплаты за март будут осуществляться через механизм медицинской субвенции и уже пошли в регионы. При этом выплаты с апреля и дальше будут проходить через НСЗУ. В целом медицинским учреждениям, которые лечат пациентов с коронавирусом, выделено почти 15,8 млрд грн.