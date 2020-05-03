Инфраструктурные отрасли нуждаются более чем в 150 тысяч специалистов, – Криклий

Необходимость в привлечении новых специалистов в различные инфраструктурные и смежные отрасли достигает 150 тыс. человек

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"Едва ли не самая главная задача правительства, особенно в условиях коронакризиса, заключается в обеспечении людей необходимым количеством рабочих мест, достойной оплатой и безопасными условиями труда. Около 38 тыс. специалистов-дорожников привлекает "Укравтодор" для обновления украинских дорог. Это позволит создать еще около 120 тыс. рабочих мест в сопутствующих отраслях. Более 3 тыс. вакансий открытв "Укрпоштой". Мы прилагаем все усилия, чтобы люди имели работу в такое непростое время, повышаем безопасность труда и социальные гарантии для наших сотрудников", - отметил Криклий.

Следовательно, в рамках совместного проекта Офиса президента, правительства и "Укравтодора" "Дороги и работа" будет привлечено около 38 тыс. дорожников - асфальтобетонщиков, машинистов, водителей, дорожных мастеров и других дорожных рабочих. Они будут обеспечены достойными зарплатами и всеми социальными гарантиями.

На сайте проекта https://www.robota.ukravtodor.gov.ua можно ознакомиться с перечнем открытых вакансий, которые упорядочены по трем критериям: профессия, компания, предлагающая работу, и регион. Сайт также содержит необходимую информацию о том, как опыт работы можно стать дорожников. Для этого налажено сотрудничество с "Учебным центром подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров", в котором работники дорожной отрасли могут получить профессионально-техническую квалификацию, повысить ее или переквалифицироваться.