БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
749 1

Инфраструктурные отрасли нуждаются более чем в 150 тысяч специалистов, – Криклий

Инфраструктурные отрасли нуждаются более чем в 150 тысяч специалистов, – Криклий

Необходимость в привлечении новых специалистов в различные инфраструктурные и смежные отрасли достигает 150 тыс. человек

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор

"Едва ли не самая главная задача правительства, особенно в условиях коронакризиса, заключается в обеспечении людей необходимым количеством рабочих мест, достойной оплатой и безопасными условиями труда. Около 38 тыс. специалистов-дорожников привлекает "Укравтодор" для обновления украинских дорог. Это позволит создать еще около 120 тыс. рабочих мест в сопутствующих отраслях. Более 3 тыс. вакансий открытв "Укрпоштой". Мы прилагаем все усилия, чтобы люди имели работу в такое непростое время, повышаем безопасность труда и социальные гарантии для наших сотрудников", - отметил Криклий.

Следовательно, в рамках совместного проекта Офиса президента, правительства и "Укравтодора" "Дороги и работа" будет привлечено около 38 тыс. дорожников - асфальтобетонщиков, машинистов, водителей, дорожных мастеров и других дорожных рабочих. Они будут обеспечены достойными зарплатами и всеми социальными гарантиями.

На сайте проекта https://www.robota.ukravtodor.gov.ua можно ознакомиться с перечнем открытых вакансий, которые упорядочены по трем критериям: профессия, компания, предлагающая работу, и регион. Сайт также содержит необходимую информацию о том, как опыт работы можно стать дорожников. Для этого налажено сотрудничество с "Учебным центром подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров", в котором работники дорожной отрасли могут получить профессионально-техническую квалификацию, повысить ее или переквалифицироваться.

Автор: 

робота (954) Криклій Владислав (238)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нет сомнений, что кадры нужны, тем более квалифицированные. а зарплаты адекватные криклий и зе-команда обеспечить может? а не разбазарить тех кто пока еще есть даже на нищенских зарплатах - слабо? а медицину сокращаем потому что народ резко оздоровился?
показати весь коментар
03.05.2020 19:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 