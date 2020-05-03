В аэропорту Вены с 4 мая начнут тестирование пассажиров на коронавирус

В аэропорту Вены с 4 мая начнут тестирование прилетевших пассажиров на коронавирус, что позволит им не проходить обязательную 14-дневную обсервацию в случае негативного результата.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

После сдачи анализа результаты становятся известными через 2-3 часа. Забор биоматериала проводится в здании, расположенном по соседству с терминалом аэропорта. Исследование проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Услуга является добровольной, предоставляется на платной основе совместно с лабораторией Confidence DNA Analyzes GmbH и стоит 190 евро. После получения результатов выдается сертификат, который действителен 4 дня.

Сдать анализы могут и вылетающие пассажиры. В таком случае они также получат документ, который можно предъявить в стране назначения или же по возвращению в Австрию, если зарубежная поездка длится менее 4 дней. Это позволяет также избежать необходимости обсервации по прилету.

Сейчас аэропорт Вены обслуживает рейсы в Доху, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Лиссабон, Минск и Софию. Также работает терминал бизнес-авиации, который принимает частные самолеты. Все пассажиры и работники во время пребывания на территории аэропорта должны носить маски.

Действующие в Австрии ограничения запрещают въезд граждан стран, не входящих в Шенгенскую зону. Исключение сделано для иностранцев с правом на постоянное проживание в Австрии.