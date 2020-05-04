Украина потеряет от "Северного потока-2" $3 миллиарда в год, – Оператор ГТС

По данным главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, Украина потеряет около $3 млрд долларов от запуска второй нитки газопровода "Северный поток - 2".

Об этом Макогон написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Поэтому критически важно не допустить окончания строительства "Северного потока – 2", так как это приведёт к полной потере транзита уже с 2025 года. Для Украины это 2,5-3 млрд долларов ежегодного дохода от транзита", - написал Макогон.

Он добавил, что после запуска первой нитки другого российского газопровода "Турецкий поток", Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу (Грецию и Болгарию).

"После окончания строительства трубопровода в Болгарии и запуска второй нитки "Турецкого потока", Украина ещё потеряет часть транзита, который идёт в Венгрию и Сербию (до 15 млрд м3). Запуск ожидается в конце 2020 или самом начале 2021", - добавил он.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. "Газпром" - единственный акционер компании Nord Stream 2 AG, которая строит трубопровод. Соглашение о такой модели финансирования строительства газопровода было подписано "Газпромом", Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall в апреле 2017 года. Европейские компании обязались предоставить 4,75 млрд евро на реализацию проекта в виде долгосрочных кредитов, около 950 млн евро каждая.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца текущего года или в первом квартале 2021 года.

Напомним, в декабре 2019 года США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, трубоукладчик "Северного потока-2", приостановила работы и вывела свои суда из зоны строительства. До завершения газопровода осталось проложить 160 км труб.

Между тем, по данным российских СМИ, "Газпром" способен достроить "Северный поток-2" самостоятельно, но это займет гораздо больше времени.