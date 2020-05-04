БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
309 0

Гонконгская биржа открылась падением на 4% из-за конфликта США и Китая по поводу коронавируса

Гонконгская биржа открылась падением на 4% из-за конфликта США и Китая по поводу коронавируса

Котировки на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют падение на фоне нарастания конфликта между США и Китая в части сокрытия информации о коронавирусе. Так, Hang Seng Index упал на 947.41 пунктов (-3.84%) до 23,696.18.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Ранее Associated Press со ссылкой на данные разведки сообщило, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и степень его заразности, чтобы успеть запастись необходимыми средствами защиты и медикаментами. Преуменьшая тяжесть коронавируса, КНР увеличила импорт и сократила экспорт медицинских товаров, следует из доклада.

До этого The Daily Telegraph со ссылкой на доклад разведывательного союза "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия) сообщило, что власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса COVID-19 в стране.

біржа (546) Китай (2234) США (5132)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 