Гонконгская биржа открылась падением на 4% из-за конфликта США и Китая по поводу коронавируса

Котировки на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют падение на фоне нарастания конфликта между США и Китая в части сокрытия информации о коронавирусе. Так, Hang Seng Index упал на 947.41 пунктов (-3.84%) до 23,696.18.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Ранее Associated Press со ссылкой на данные разведки сообщило, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и степень его заразности, чтобы успеть запастись необходимыми средствами защиты и медикаментами. Преуменьшая тяжесть коронавируса, КНР увеличила импорт и сократила экспорт медицинских товаров, следует из доклада.

До этого The Daily Telegraph со ссылкой на доклад разведывательного союза "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия) сообщило, что власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса COVID-19 в стране.