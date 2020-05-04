Ryanair может сократить 3 тысячи сотрудников и закрыть ряд баз по всей Европе

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, в связи с беспрецедентным кризисом из-за коронавируса может сократить свой штат на 3 тыс. человек.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Ryanair в ближайшее время уведомит свои профсоюзы о своей программе реструктуризации и потери рабочих мест, которая начнется с июля 2020 года. Эти планы будут предметом консультаций, но затронут все компании Ryanair и могут привести к потере до 3 тыс. человек (в основном пилотов и бортпроводников), неоплачиваемому отпуску и сокращению заработной платы до 20%, а также закрытию ряда авиационных баз по всей Европе до восстановления трафика", - говорится в пресс-релизе компании.

Как отмечает авиаперевозчик, сокращение рабочих мест и заработной платы будет также распространяться на команду главного офиса. Зарплата гендиректора группы Майкла О'Лири, в частности, будет сокращена на 50% до конца финансового года.

Восстановление спроса и цен (до уровня 2019 года) Ryanair ожидает к лету 2022 года.

Как сообщалось, Ryanair не возобновит полеты в случае требования оставлять среднее кресло пустым.