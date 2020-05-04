Британская Cadogan с активами в Украине сменила прибыль на $2,1 миллиона убытков

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине Cadogan Petroleum plc по итогам 2019 года получила $2,102 млн чистого убытка против $1,2 млн чистой прибыли в 2018 году, сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи в понедельник.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как отмечается в отчете, убыток от операционной деятельности составляет $2,127 млн против операционного дохода в $0,403 млн годом ранее. Валовой доход снизился в 2,5 раза – до $5,9 млн.

Как сообщалось, британская нефтегазовая компания с активами в Украине Cadogan Petroleum plc по итогам 2018 года получила $1,2 млн чистой прибыли против $1,6 млн чистого убытка в 2017 году, вернувшись к прибыльной работе впервые за предыдущие 7 лет.

Среднесуточная добыча углеводородов увеличилась в 2018 году на 61% – до 250 баррелей нефтяного эквивалента.

Согласно данным на сайте Cadogan и Лондонской фондовой биржи, 28,55% ее акций принадлежит SPQR Capital Holdings SA, 11,03% – Мишелю Миусу (Michel Meeus), 7,93% – CA Indosuez SA. Вероник Салик владеет 7,62% акций, Бриджит Салик – 7,39%, Kellet Overseas Inc – 5,94%, Пьер Салик – 3,37%, Cynderella Trust – 3,25%.