Количество полетов в воздушном пространстве Украины упало в 10 раз, – "Украэрорух"

В течение апреля 2020 в воздушном пространстве страны было осуществлено 2 372 рейса, что на 90,2% меньше, чем в апреле 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения ("Украэрорух"), передает БизнесЦензор.

В том числе "Украэрорух" обслужил 559 внутренних рейсов (-78,3% по сравнению с апрелем прошлого года), 607 международных рейсов (-95,2%) и 1206 транзитных рейсов (-86,3%).

"Аналогичная тенденция наблюдается в воздушном пространстве всей Европы. По данным Евроконтроля, уменьшение объемов воздушного движения в Европейском регионе в течение апреля составляет -88%", – отмечается в сообщении.

Согласно уточненному прогнозу Евроконтроля на май, интенсивность полетов должна расти и составлять уже 15% прошлогоднего количества полетов за этот период.

Как сообщалось, Кабинет министров решил с 28 марта прекратить пропуск пассажирского транспорта на въезд через государственную границу. Граждане Украины смогут вернуться в страну только автомобилем или пешком. Это ограничение не распространяется на грузовые перевозки.

Перед этим Кабинет министров с 12:00 24 марта запретил вылет пассажиров из Украины с целью туризма.

В связи с запретом пассажирских перевозок авиакомпании МАУ, Sky Up и "Мотор Сич" приостаноили выполнение регулярных рейсов.