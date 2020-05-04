Главный санитарный врач призвал бизнес подавать предложения к требованиям для ослабления карантина

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал бизнес подавать свои предложения к проекту временных рекомендаций по принятию противоэпидемических мер в учреждениях, работа которых возобновится при ослаблении карантина.

Об этом Ляшко написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

Проект требований, которые должны соблюдаться при ослаблении карантина, включен в соответствующее распоряжение главного санитарного врача и опубликован на сайте Минздрава.

"Мы будем обсуждать их с бизнесом для того, чтобы прийти к общему знаменателю. Очень сложно найти баланс между недопуском осложнения эпидемической ситуации и запуском экономики", - написал Ляшко.

Ляшко напомнил, что с 11 мая будут открыты:

парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские;

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;

учреждения общественного питания на вынос;

летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы рынка пищевых продуктов;

тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;

стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и другие.

Как сообщалось, Кабмин 4 мая одобрил ослабление карантинных ограничений с 11 мая и продлил карантин до 22 мая.