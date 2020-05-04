Долг населения за коммуналку в марте сократился второй месяц подряд, – Госстат

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2020 года сократилась на 1,8% к январю и составила 60,2 млрд грн (без учета электроэнергии).

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом в марте украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 16,3 млрд грн, что составило 104% начисленной за этот месяц суммы.

За поставку электроэнергии уплачено 5,7 млрд грн.

Наиболее высокий уровень оплаты зафиксирован в Кировоградской (121,3% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Тернопольской (116,7%) и Черновицкой (115,1%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Киевской, Донецкой, Ивано-Франковской, Одесской областях и Киеве (94-98% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала 2020 года с населением заключено 13,9 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 249,1 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 107,9 млн грн.

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось, по данным Госстата, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в феврале 2020 года сократилась на 0,3% к январю и составила 61,3 млрд грн (без учета электроэнергии).

В январе задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 6,7% и составила 61,5 млрд грн (без учета электроэнергии).