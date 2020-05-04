Крупные нефтекомпании откладывают сделки из-за обвала цен на нефть и коронавируса, – WSJ

Крупные мировые нефтяные компании откладывают планы по продаже активов на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, которые привели к падению спроса в нефтяном секторе, а также из-за обвала цен на нефть.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal, передает БизнесЦензор.

В текущих условиях нефтекомпании начали сокращать расходы, а в некоторых случаях - уменьшать размер дивидендов. Руководители многих компаний в отрасли ранее считали продажу активов одним из способов улучшить финансовое положение, однако теперь их возможности ограничиваются в связи с тем, что покупатели фокусируются на экономии денежных средств, а банки воздерживаются от финансирования сделок на фоне возможности рецессии в мировой экономике.

"Существует значительная неопределенность относительного того, каким будет мир после вируса и что это будет значить для цен на нефть и газ, поэтому покупатели будут неохотно тратить деньги", - рассказал эксперт RBC Capital Markets Бираж Борхатария.

Падение цен на нефть угрожает одной из самых масштабных в секторе программ продажи активов - планам Exxon Mobil Corp. привлечь $25 млрд за счет продажи активов к 2025 году.

Компания отложила продажу нефтегазовых активов в Северном море стоимостью $2 млрд на неопределенный срок. Ранее в этом году Exxon наняла консультантов для запуска продажи, однако рыночные условия вынудили компанию отложить планы, пишет WSJ со ссылкой на осведомленные источники.

Exxon остается заинтересована в продаже части активов, однако должна будет найти покупателей, сказал главный исполнительный директор компании Даррен Вудс на прошлой неделе.

"Это будет сложнее в текущей обстановке, когда люди испытывают недостаток денежных средств, поэтому я ожидаю, что темпы реализации программы продажи активов замедлятся", - сказал Вудс.

Сделка Occidental Petroleum (SPB: OXY) Corp. по продаже активов, приобретенных у компании Anadarko, в Африке французской Total SA столкнулась с препятствиями в ряде стран. Occidental завершила продажу нефтегазовых операций в Мозамбике и ЮАР, однако власти Алжира отказались одобрить продажу активов, сообщили осведомленные источники.

Планы Total продать активы на сумму $5 млрд в 2019-2020 годах также могут не реализоваться.

В июле Petrogas NEO U.K. Ltd., подразделение конгломерата MB Holding, отвечающее за разведку и добычу, согласилось приобрести нефтяные месторождения Total в Северном море за $635 млн. Теперь же будущее сделки выглядит туманным, поскольку Petrogas столкнулся с трудностями в вопросе ее финансирования, пишет WSJ, также ссылаясь на осведомленные источники.

Британская BP Plc на прошлой неделе сообщила, что обстановка в отрасли остается непростой, однако компания все еще придерживается плана продать активы на $15 млрд к середине 2021 года. В апреле компания сообщила, что пересмотрела финансовые условия сделки по продаже своего бизнеса на Аляске компании Hilcorp Energy Co. за $5,6 млрд на фоне обвала цен на нефть и непростой финансовой обстановки.

Аналогичным образом компании, вероятно, придется пересмотреть условия запланированной продажи нефтегазовых месторождений в Северном море компании Premier Oil Plc за $625 млн.

Тем временем британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell Plc на прошлой неделе объявила о первом сокращении дивидендов со времен Второй мировой войны из-за падения спроса и цен на углеводороды.

Компания объявила о намерении выплатить дивиденды в размере 16 центов на акцию против 47 центов в первом квартале 2019 года.