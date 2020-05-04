Германия выделит 525 миллионов евро на борьбу с коронавирусом в ЕС, – Меркель
Германия выделит на борьбу с пандемией коронавируса 525 млн евро в рамках ЕС.
Об этом сообщила канцлер Ангела Меркель в ходе донорской конференции Евросоюза, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы примем участие в этой донорской конференции посредством 525 млн евро. Мы остаемся приверженными нашим глобальным донорским обязательствам с суммой около 1,3 млрд евро", - сказала канцлер.
По ее словам, средства пойдут на развитие систем здравоохранения. Также Меркель заявила, что Германия планирует увеличить гуманитарную помощь в связи с пандемией, в частности, странам Африки.
