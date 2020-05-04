БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Германия выделит 525 миллионов евро на борьбу с коронавирусом в ЕС, – Меркель

Германия выделит на борьбу с пандемией коронавируса 525 млн евро в рамках ЕС.

Об этом сообщила канцлер Ангела Меркель в ходе донорской конференции Евросоюза, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Мы примем участие в этой донорской конференции посредством 525 млн евро. Мы остаемся приверженными нашим глобальным донорским обязательствам с суммой около 1,3 млрд евро", - сказала канцлер.

По ее словам, средства пойдут на развитие систем здравоохранения. Также Меркель заявила, что Германия планирует увеличить гуманитарную помощь в связи с пандемией, в частности, странам Африки.

Німеччина (1934) фінансування (2131) Євросоюз (5392) коронавірус (3210)
