Германия выделит 525 миллионов евро на борьбу с коронавирусом в ЕС, – Меркель

Германия выделит на борьбу с пандемией коронавируса 525 млн евро в рамках ЕС.

Об этом сообщила канцлер Ангела Меркель в ходе донорской конференции Евросоюза, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы примем участие в этой донорской конференции посредством 525 млн евро. Мы остаемся приверженными нашим глобальным донорским обязательствам с суммой около 1,3 млрд евро", - сказала канцлер.

По ее словам, средства пойдут на развитие систем здравоохранения. Также Меркель заявила, что Германия планирует увеличить гуманитарную помощь в связи с пандемией, в частности, странам Африки.