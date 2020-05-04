Сотрудников экстренной службы "104" обеспечили средствами для борьбы с распространением коронавируса

Сотрудники бригад Аварийно-диспетчерских службы продолжают работу во время карантина и обеспечены средствами для противодействия распространению коронавируса.

Как сообщает пресс-служба АО "Ивано-Франковскгаз", работники службы обеспечены очками, масками и перчатками, передает БизнесЦензор.

Кроме того, для вызовов на дом сотрудники аварийной службы используют защитные костюмы. Также проводится регулярная дезинфекция машин.

Как пояснил сотрудник экстренной газовой службы Владимир Парипа, за одну смену бригада в среднем обслуживает 25-30 вызовов различной сложности, 95% из них связаны с утечкой газа. Потому пойти на карантин или работать дистанционно АДС не может.

"Часто люди не следят за состоянием газовых приборов, поэтому случаются утечки. Также возникают утечки в подъездах и на подземных газопроводах. Выезжать и ликвидировать нужно немедленно, чтобы не случилось несчастного случая. Ждать до завтра, а тем более до окончания карантина нельзя. За промедление можно заплатить дорогую цену. Кроме того, если случился пожар, надо также немедленно выезжать на место событий – перекрыть газ, чтобы не произошел взрыв газа", – рассказывает Парипа.