Границу Украины в среднем пересекает до 13 тысяч человек в сутки, – Госпогранслужба
Среднесуточный поток на государственной границе Украины составляет 12-13 тыс лиц, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Пассажиропоток остается незначительным на государственной границе, в том числе на границе с Россией. Если рассматривать полностью государственную границу, то среднесуточный поток составляет 12-13 тыс человек в сутки, 2 тыс. человек - это именно граница с Россией", - сказал Демченко в эфире телеканала "Украина 24".
Кроме того, он отметил, что с середины марта текущего года больше людей въезжает на территорию Украины, чем покидают страну.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль