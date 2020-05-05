БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
492 0

Границу Украины в среднем пересекает до 13 тысяч человек в сутки, – Госпогранслужба

Границу Украины в среднем пересекает до 13 тысяч человек в сутки, – Госпогранслужба

Среднесуточный поток на государственной границе Украины составляет 12-13 тыс лиц, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Пассажиропоток остается незначительным на государственной границе, в том числе на границе с Россией. Если рассматривать полностью государственную границу, то среднесуточный поток составляет 12-13 тыс человек в сутки, 2 тыс. человек - это именно граница с Россией", - сказал Демченко в эфире телеканала "Украина 24".

Кроме того, он отметил, что с середины марта текущего года больше людей въезжает на территорию Украины, чем покидают страну.

Держприкордонслужба ДПСУ (623) кордон (1179)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 