Зеленский смог собрать с олигархов меньше $14 млн для борьбы с коронавирусом
Общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента составил 374,62 млн грн ($13,85 млн по текущему курсу НБУ).
Об этом заявил глава Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.
По словам чиновника, это негосударственные средства, за которые закупались медицинские товары и средства индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавируса в Украине. Из них у 12 украинских поставщиков было закуплено продукции на 155,6 млн грн, у семи иностранных поставщиков – на 182,6 млн грн.
На авиационную доставку медсредств было потрачено 33,6 млн грн, за эти средства был организован 21 рейсов. Расходы на таможенное оформление, логистику и грузовые услуги составили 286 тыс. грн.
Тимошенко напомнил, что все эти средства были собраны после встречи президента Владимира Зеленского с крупнейшими бизнесменами.
"Было решено, что они (предприниматели, – ред.) будут помогать стране проходить этот этап именно по закупке средств защиты для наших врачей, а также для других служб – полиции, пограничников и так далее. Бизнес согласился и фактически внес деньги в этот фонд. И из этого фонда начались закупки средств защиты. Хочу сразу подчеркнуть: это – средства бизнеса, это не бюджетные средства", – отметил Тимошенко.
По его словам, впоследствии подробный отчет об использовании средств фонда будет предоставлен бизнесменам, которые его наполняли, и при условии их согласия - обнародован.
Как сообщалось, Владимир Зеленский 16 марта собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента, в ходе которой президент обсуждал с представителями бизнеса борьбу с коронавирусом и последствиями эпидемии.
В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.
Что то не вяжется. И ещё хотелось бы напомнить,что в бюджете на 2019 год,утверждённом ВР ночью 23 ноября 2018 года предусмотрено выделение в фонд Петра Порошенко 1 млдр гривен на помощь в области молодёжной науки,а Марине Порошенко 709 млн гривен в области культуры.Называлась статья фонды Марины и Петра Порошенко получили в 2019 году 1,7 млдр. гривен.
ПО ТРИДЦЯТЬ СРІБНЯКІВ
НА КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ !!!!!!!!!!!!!
ОТАК ОТ G2 ОЦІНЮЄ УКРАЇНЦІВ !!!!
А батька НАШ ще себе покажуть - та виведе нас із цієї халепи.
Я уже три недели пишу.
Они считают чужие самолёты, чужие грузы, чужие доставки, чужие деньги.
С таким же успехом Зеленский мог каждый день считать птиц пролетающих над АП и сообщать нам в видео обращениях их количество.
Птицы над АП - это его победа?
Вот и грузы в прилетающих самолётах имеют к нему приблизительно такое же отношение.
Они врали на всю страну, выдавая частные коммерческие и благотворительные доставки - как свои личные гуманитарные грузы.
Как так вышло.
Помните.
17 марта Зеленский собрал крупный украинский бизнес и попросил сдать деньги на борьбу с вирусом. Там называлась баснословна сумма - пол миллиарда гривен богатейшие люди страны согласились дать на борьбу.
Тогда же внутри АП создали штаб.
19 марта мне позвонил незнакомый номер, на том конце провода был депутат СН Андрей Мотовиловец, который спросил - могу ли я срочно приехать в АП и помочь им. Уже через 20 минут я был там. Хотел искренне помочь власти в тяжёлую минуту.
Я сидел в кабинете зама АП - Тимошенко, смотрел и слушал.
Мне тогда хватило 2 часа, чтобы осознать, что олигархи зря дали этим людям свои деньги - я оттуда сбежал.
Уже потом я узнал, что ещё через неделю оттуда сбежала ещё одна девочка, которая им помогала. Тоже поняла, что парни едут не туда и скоро въедут в сосну.
Выходя из АП, я сказал Андрею:
- Мне тут делать нечего. Ты парень хороший, но здесь правишь не ты. А с этими людьми мне точно не по пути.
Мне было очевидно.
Меценаты сделали ошибку - дав свои деньги этим людям.
У многих из этих меценатов департаменты международной Логистики - как весь штат АП.
Все они смогли бы сами намного эффективнее, быстрее и главное умнее потратить эти деньги на защиту от вируса.
Помните тот первый ИЛ, который организовывал Офис президента и в котором летал в Китай депутат Слуги Народа.
Тогда потратили кучу денег, а в итоге не смогли забрать и половину из запланированного
Почему?!
Да потому, что ребята в АП не знали, что рейс надо отправлять не когда им вздумается, а когда поставщик даст отмашку, что груз упакован и готов к отправке.
Почему?
Да потому, что организацией всего занимались люди, которые были очень далеки от медицины, от логистики, от импорта товаров и от организации поставок.
Честно.
Я бы им даже доставку с АлиЭкспресса не доверил - не то что экстренные закупки по миру на сотни миллионов.
Сам Офис Президента ни разу так и не смог купить ни один свой полный самолёт товаров защиты. Именно поэтому они были вынуждены каждый раз догружать самолёты частными и коммерческими грузами.
https://www.facebook.com/ukrdav/posts/3696181777123511 Олексій Давиденко
За деньги украинских олигархов летали бы платные пустые на 80% самолёты.
Именно поэтому.
Офис Президента умолял бизнес давать свои грузы, чтобы хоть как-то сделать видимость наполнения.
И это при том, что летали не грузовые самолёты, а обычные пассажирские рейсы.
Розетка
Сильпо
Эпицентр
Аптеки
Медицинские дистрибьюторы
Много кто.
Все сами находили заводы в Китае.
Все сами везли груз в аэропорт.
Все сами платили за самолёты.
Многое везли ради благотворительной раздачи.
Все, что делал офис.
Посредничал на доставке с одной единственной целью - чтобы вовремя выходить в эфир и присваивать себе чужие частные доставки.
Бизнес очень быстро понял, что Офис Президента - это сборище импотентов, и весь апрель почти все, кто хотел что-либо возить как для коммерции, так и для благотворительности - возили сами.
В сухом остатке.
Я считаю, украинские меценаты обязаны спросить с Офиса Президента детальный публичный отчёт каждого своего доллара, потраченного с 17 марта.
Пусть вся страна увидит, как и куда потратили эти деньги в Офисе Президента Украины.
нет конечно, чтобы зарабатывать.
хрен вова с ним может получить, и то "во временное пользование"
https://biz.censor.net/comments/locate/3193437/019214f6-0822-71a7-bd06-882baf250fab
уверен - бизнесмены, может что-то и кашлянули (может и не по своему хотению)
а вот олигархи...
а сам олигарх преЗЕдент? или на нем функция - бесплатной презентации... ))))
"Отцу Фёдору, человеку в обращении с ближними кроткому, пришлось даже постучать кулаком по столу: вот так.... нет, вот так.... так.... или, даже, нет, вот как....да...."
то есть не за яйца их, а "просю"....
потому, сами закупают и сами раздают, имея неплохой бонус. пиар называется. и опять зеля в .....опе.
Государства для народа нет, все для Соросят , которыми по сути являются олигархи, ни чего не создали и живут на всем готовом, пользуясь дармовыми ресурсами Украины,в том числе и трудовыми, а Ахметов вообще Домбасс равалил, теперь взялся своими "зелеными" тарифами банкротить всю Украину, пусть в Донецк едит у населения примерения просит, простым людям я имею не террористам, как Ахметов не чего делить, вот разве , что мову , как говорят политики и прблем тогда не будет.