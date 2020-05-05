БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленский смог собрать с олигархов меньше $14 млн для борьбы с коронавирусом

Зеленский смог собрать с олигархов меньше $14 млн для борьбы с коронавирусом

Общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента составил 374,62 млн грн ($13,85 млн по текущему курсу НБУ).

Об этом заявил глава Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам чиновника, это негосударственные средства, за которые закупались медицинские товары и средства индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавируса в Украине. Из них у 12 украинских поставщиков было закуплено продукции на 155,6 млн грн, у семи иностранных поставщиков – на 182,6 млн грн.

На авиационную доставку медсредств было потрачено 33,6 млн грн, за эти средства был организован 21 рейсов. Расходы на таможенное оформление, логистику и грузовые услуги составили 286 тыс. грн.

Тимошенко напомнил, что все эти средства были собраны после встречи президента Владимира Зеленского с крупнейшими бизнесменами.

"Было решено, что они (предприниматели, – ред.) будут помогать стране проходить этот этап именно по закупке средств защиты для наших врачей, а также для других служб – полиции, пограничников и так далее. Бизнес согласился и фактически внес деньги в этот фонд. И из этого фонда начались закупки средств защиты. Хочу сразу подчеркнуть: это – средства бизнеса, это не бюджетные средства", – отметил Тимошенко.

По его словам, впоследствии подробный отчет об использовании средств фонда будет предоставлен бизнесменам, которые его наполняли, и при условии их согласия - обнародован.

Как сообщалось, Владимир Зеленский 16 марта собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента, в ходе которой президент обсуждал с представителями бизнеса борьбу с коронавирусом и последствиями эпидемии.

В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.

Автор: 

"величайший лидер современности" сподобился лишь пустить шапку среди олигархов... Вовочка, а ты подумал своей бестолковкой что будет взамен?! Сможешь ли ты, твои 100%-е прокуроры предъявить обвинение кому-либо из них??.. Вопрос риторический... Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
показати весь коментар
05.05.2020 13:13 Відповісти
Немного входит в противоречие отчёт бизнесмена Ставницер о привлечении денег у частного бизнеса по Одессе для борьбы с коронавирусом. Отчитался о сборе 135,9 млн грн и в результате было приобретено 42 аппарата ИВЛ и 48 тыс. защитных комбинезонов. Как заявил бизнесмен ,что они откликнулись на просьбу https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=K-R&eid=ARBCs7arLAch9rQokvNaiYe1q60YMY0W3tR7-OaaVy1RFUSB3WYDQoyXixa3Xyg6Qivv8zH9NSABNwVJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxxhrGnu8tV4uOk3DejMbL6y2rXoWmOjRbLn_C3Jt5Q5jlMUDY-v4C_H-O3XKOX_8q0J6WzNRBmDxYcwWf9RS80La8QgZPL2pi3LxUA-Fu3-ELg6oVZNVNCPS85NWYtphdA-1oEZf74_EKDnDvEkb8xt8LK8Pon7po321DSMIpJVjPL_qqhqkrTwk1NoOKb2moHO4hb4UIJJBZbA Володимира Зеленск ого.
Что то не вяжется. И ещё хотелось бы напомнить,что в бюджете на 2019 год,утверждённом ВР ночью 23 ноября 2018 года предусмотрено выделение в фонд Петра Порошенко 1 млдр гривен на помощь в области молодёжной науки,а Марине Порошенко 709 млн гривен в области культуры.Называлась статья фонды Марины и Петра Порошенко получили в 2019 году 1,7 млдр. гривен.
показати весь коментар
05.05.2020 21:14 Відповісти
ЭТОТ "величайший лидер современности" за 2 недели до первого тура кривлялся на дне рождения одного из вышеуказанных лиц, а все годы до этого, делал им эротические массажи в саунах, под свои тупые шутки. "Как жалок шут на троне короля, как глуп народ, который то позволил." (слово народ для Украины заменить на быдло73)
показати весь коментар
06.05.2020 12:32 Відповісти
ДУЖЕ СИМВОЛІЧНО.

ПО ТРИДЦЯТЬ СРІБНЯКІВ

НА КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ !!!!!!!!!!!!!

ОТАК ОТ G2 ОЦІНЮЄ УКРАЇНЦІВ !!!!
показати весь коментар
05.05.2020 13:19 Відповісти
Да, действительно! по 30 центов на украинца. стыд и унижение.
показати весь коментар
05.05.2020 18:19 Відповісти
Подайте бывшему депутату Государственной думы....Гебен зи мир...этвас копек.
показати весь коментар
05.05.2020 13:25 Відповісти
Если бы у нас был Лукашенко, он бы за пол дня собрал с этих парней 14 ярдов зелени.
показати весь коментар
05.05.2020 13:26 Відповісти
Из которых 12 лярдов ушли бы на счёт Коленьки. Как это делается в беларусском округе *********** **********.. Не мели ***** а..?
показати весь коментар
06.05.2020 10:31 Відповісти
олигархи имели этого клоуна и президента в виду!! Зеля нужен олигархам только тогда когда можно дерибанить бюджет украины или когда нужно получить разрешение на поставку дешёвой электроэнергии с россии и загнобить собственных шахтёров, или сделать ещё беднее народ украины с помощью зелёного тарифа на электроэнергию, которая в пять -шесть раз дороже атомнойЮ или придумать какой -то дебильный не обгрунтованый тариф на транспорт газа до потребителей, или получить хороший контракт, и через поставные фирмы однодневки на осуществлять госпокупку медоборудования и мепрепаратов по завышеннным ценам и многое, многое ... другое.!! Короче зеленский это надёжный односторонний насос для воров-олигархов, качающий деньги из карманов народа в копилку воров-олигархов!! И самое главное, что- то я не слышал официально, что бы воры -бизнесмены-олигархи внесли солидную лепту в борьбу с коронавирусом!! Во всём мире это есть, а у нас молчок. Крали у народа 30 лет всякие воры-олигархи, а помощь в трудную минуту хрен дождёшся. Разве, что порошенко и как ни странно, для меня лично, медведчуки
показати весь коментар
05.05.2020 13:30 Відповісти
Поросянко и его (скрываемые от быдла за лозунгами) друзья и подельники ,держащие компроматом его за яйца ещё с начала его прошлого президентства - рыги в анале,как например ярославские, ***********.. и прочая падаль прокацапская, - просто начали за 2 копейки президентскую гонку. Тот мизер что они "жертвуют" под трубы и камеры где они сами иногда а иногда основные их отсосы носят пухленькими воровскими ручками влажными и липкими в ярком свете вспышек фоновых экранов - это очень выгодная кампания так как стОит в десятки а то и сотни раз дешевле чем обычная кампания. Кстати поросятину эту вшивую уже где то поймали на подвозке говна что разлазится и на упаковке его кацапской ***** воровской, лично ручками на которых по 2 тыс баксов в косметике " помощи" больницам , стоя, под камеры на 15-ти-сантиметровых каблуках (скорее всего минут 15-20 пока камеры не выключили) на конвейере, рядом в одной шеренге с реально уставшим "быдлом" в рваных мокасинах. Примерно как было с пафосными житомирскими неисправными танками с консервации на передовую. Ничего **** даже чуть не меняется. Всё пипл схавает! Но по опасности вируса быдло очень весело поведётся в 100-й раз просрав выборы и выбрав радостно очередного даже уже обосравшегося ранее ********. На это брошены все силы..Ботофермы просто кишками исходят и здесь и везде провозглашая ну такое уже позорное славословие и восхваление с таким уже **** лизанием очка жирного и перебором, что умный человек просто на раз просечет что это ****** на зарплате а не простой *******. Начинаешь спрашивать неприятные вещи и факты - требуют выводов следствия и судов которых нет ни одного ни второго а потом - плюют говном, записывают в зе- дебилы и убегают. Стандарт. Вот у этих "благодетельных "людей с миллиардами в стране с "работающими нищими" - на это и весь расчет. Уверенность в том что у "быдла " нет памяти и мозг как у страуса. Так что я вообще не вижу ничего удивительного. Всё по схеме - при чем старой старой как советская ***** власть.. А тупорылое зелупень на это всё смотрит лицом идиота и время от времени просто пердит в воду - потому что это всё на что оно способно..Всё по плану реванша!
показати весь коментар
06.05.2020 10:59 Відповісти
Олігархи купили собі презЕдента. А тепер, задешево, отримали права на володарювання країною і нарідом
показати весь коментар
05.05.2020 13:53 Відповісти
Коломойский ещё раньше говорил, что, если его попросят, он бы мог профинансировать покраску пары киосков. Так что нечего гнать на них.
показати весь коментар
05.05.2020 14:06 Відповісти
"наші" пейсхаті "спасителі" та інородці привикли "стригти" - а не "ділитись"....
показати весь коментар
05.05.2020 14:12 Відповісти
а сколько положил в копилочку САМ ЗЕ можно узнать? Не бедный человек же...миллионер долларовый...недвижимость в Италии, уворованные деньги приватбанка на офшорах...что не слышно ни копейки...хотя б зарплату одну свою отдал президентскую...) так нет...жадный, ограниченный клоун без совести и чести
показати весь коментар
05.05.2020 14:18 Відповісти
Здрасте! Удивлен что хоть это собрал. Люди ежемесячно платят налоги (много платят), а в трудную минуту оказывается что бабло разокрали и надо скидываться. С какой радости?
показати весь коментар
05.05.2020 14:35 Відповісти
Я уверенная, что Зеленский себе в карман не чего не положил, ТО что он делает ошибки - ТО этому есть много причин. Второй вопр! почему такие как Ахметов который вовремя правления Порошенка помогал финансово сепаратистам, тогда во всех СМИ писали и говорили, И при этом ежегодно обогащался на десятки миллиардов долларов - выделил на помощь жителям Украины можно сказать копейки.
показати весь коментар
05.05.2020 14:41 Відповісти
Зачем же ваш кристально честный назначил человека Ахметова премьером?
показати весь коментар
05.05.2020 15:36 Відповісти
щоби ви гризлися між собою.
показати весь коментар
05.05.2020 21:11 Відповісти
Дивна мотивація вчинків у вашого батька Зеленського.
показати весь коментар
05.05.2020 21:28 Відповісти
це так завжди було - з часів Риму - розділяй та володарюй.
А батька НАШ ще себе покажуть - та виведе нас із цієї халепи.
показати весь коментар
05.05.2020 23:11 Відповісти
ну да все в офшорах хранит зачем ему налоги платить в Украине
показати весь коментар
05.05.2020 17:00 Відповісти
Так, на Кипре была зарегистрирована фирма Green Family Ltd Владимира Зеленского. Именно этой фирме Зеленского и его бизнес-партнеров принадлежали три кинокомпании в России, одна из которых приняла участие и успешно прошла отбор в конкурсе на получение государственного финансирования из российского бюджета.
показати весь коментар
05.05.2020 17:01 Відповісти
тягнуть із російського бюджету? то це погано?
показати весь коментар
05.05.2020 23:12 Відповісти
А я уверен, что положил. Нормальная у нас дискуссия? Предметная?
показати весь коментар
05.05.2020 22:00 Відповісти
Офис Президента месяц выдавал желаемое за действительное.

Я уже три недели пишу.
Они считают чужие самолёты, чужие грузы, чужие доставки, чужие деньги.

С таким же успехом Зеленский мог каждый день считать птиц пролетающих над АП и сообщать нам в видео обращениях их количество.
Птицы над АП - это его победа?
Вот и грузы в прилетающих самолётах имеют к нему приблизительно такое же отношение.
Они врали на всю страну, выдавая частные коммерческие и благотворительные доставки - как свои личные гуманитарные грузы.
Как так вышло.
Помните.
17 марта Зеленский собрал крупный украинский бизнес и попросил сдать деньги на борьбу с вирусом. Там называлась баснословна сумма - пол миллиарда гривен богатейшие люди страны согласились дать на борьбу.
Тогда же внутри АП создали штаб.
19 марта мне позвонил незнакомый номер, на том конце провода был депутат СН Андрей Мотовиловец, который спросил - могу ли я срочно приехать в АП и помочь им. Уже через 20 минут я был там. Хотел искренне помочь власти в тяжёлую минуту.
Я сидел в кабинете зама АП - Тимошенко, смотрел и слушал.
Мне тогда хватило 2 часа, чтобы осознать, что олигархи зря дали этим людям свои деньги - я оттуда сбежал.
Уже потом я узнал, что ещё через неделю оттуда сбежала ещё одна девочка, которая им помогала. Тоже поняла, что парни едут не туда и скоро въедут в сосну.
Выходя из АП, я сказал Андрею:
- Мне тут делать нечего. Ты парень хороший, но здесь правишь не ты. А с этими людьми мне точно не по пути.
Мне было очевидно.
Меценаты сделали ошибку - дав свои деньги этим людям.
У многих из этих меценатов департаменты международной Логистики - как весь штат АП.
Все они смогли бы сами намного эффективнее, быстрее и главное умнее потратить эти деньги на защиту от вируса.
Помните тот первый ИЛ, который организовывал Офис президента и в котором летал в Китай депутат Слуги Народа.
Тогда потратили кучу денег, а в итоге не смогли забрать и половину из запланированного
Почему?!
Да потому, что ребята в АП не знали, что рейс надо отправлять не когда им вздумается, а когда поставщик даст отмашку, что груз упакован и готов к отправке.
Почему?
Да потому, что организацией всего занимались люди, которые были очень далеки от медицины, от логистики, от импорта товаров и от организации поставок.
Честно.
Я бы им даже доставку с АлиЭкспресса не доверил - не то что экстренные закупки по миру на сотни миллионов.
Сам Офис Президента ни разу так и не смог купить ни один свой полный самолёт товаров защиты. Именно поэтому они были вынуждены каждый раз догружать самолёты частными и коммерческими грузами.
https://www.facebook.com/ukrdav/posts/3696181777123511 Олексій Давиденко
показати весь коментар
05.05.2020 14:57 Відповісти
Иначе.
За деньги украинских олигархов летали бы платные пустые на 80% самолёты.
Именно поэтому.
Офис Президента умолял бизнес давать свои грузы, чтобы хоть как-то сделать видимость наполнения.
И это при том, что летали не грузовые самолёты, а обычные пассажирские рейсы.
Розетка
Сильпо
Эпицентр
Аптеки
Медицинские дистрибьюторы
Много кто.
Все сами находили заводы в Китае.
Все сами везли груз в аэропорт.
Все сами платили за самолёты.
Многое везли ради благотворительной раздачи.
Все, что делал офис.
Посредничал на доставке с одной единственной целью - чтобы вовремя выходить в эфир и присваивать себе чужие частные доставки.
Бизнес очень быстро понял, что Офис Президента - это сборище импотентов, и весь апрель почти все, кто хотел что-либо возить как для коммерции, так и для благотворительности - возили сами.
В сухом остатке.
Я считаю, украинские меценаты обязаны спросить с Офиса Президента детальный публичный отчёт каждого своего доллара, потраченного с 17 марта.
Пусть вся страна увидит, как и куда потратили эти деньги в Офисе Президента Украины.
показати весь коментар
05.05.2020 14:59 Відповісти
немає АП - от нащо ця брехня
показати весь коментар
05.05.2020 23:13 Відповісти
зачем они вову на царство ставили, чтобы он с них деньги собирал?
нет конечно, чтобы зарабатывать.
хрен вова с ним может получить, и то "во временное пользование"
показати весь коментар
05.05.2020 15:06 Відповісти
А теперь вся страна будет расчитываться повышением тарифов на электроэнергию. И не только...
показати весь коментар
05.05.2020 15:09 Відповісти
Сообщение зам. главы ОПУ Тимошенко о существовании т.н. "Фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента " фактические является сообщением о преступлении и должно в полном объеме быть расследовано НАБУ, ГБР и САП. Офис президента по своим функциональным обязанностям не может создавать никакие финансовые фонды. Президент Украины не может создавать внебюджетные фонды, ибо это напрямую запрещено ст. 23.4 Бюджетного Кодекса.
показати весь коментар
05.05.2020 15:18 Відповісти
Это и есть "покрасить ларёк"
показати весь коментар
05.05.2020 15:42 Відповісти
Тю. Да это фактически они карманными деньгами скинулись. У кого что было с собой на 1 день.
показати весь коментар
05.05.2020 15:49 Відповісти
глотательный рефлекс подвёл...стошнило бубочку.
показати весь коментар
05.05.2020 16:12 Відповісти
Виходить , що біда не навчила багатіїв . Як там кажуть , скупий платить двічі , ну ну... Аби потім цей коронавірус не ікнувся вдесятеро своїми наслідками . Краще на початку вивчити і прийняти міри на подальше , ніж потім порпатися у неповній інформації.
показати весь коментар
05.05.2020 16:28 Відповісти
олигархов надо уничтожить!
показати весь коментар
05.05.2020 16:44 Відповісти
У нашій країні немає олігархів, є капіталісти і бізнесмени.
показати весь коментар
05.05.2020 22:53 Відповісти
не неси херни! в Украине олигархи и у них свои мафиозные кланы! Всю жизнь в Украине они по очереди правят Украиной! Свойство олигархов жадно обогащаться в ущерб всему государству, то бишь всему народу! Лещенко сегодня показал замок Ахметова под Киевом, он прямо королем Украины себя возомнил. А мы все Украинцы в заложниках у этих мафиозных кланов - Донецких, Днепровских и т.п. Они богатеют, а мы нищаем! Но пора бы народу раздуплится, что на самом деле олигархи и их мафия слаба, а народ в большинстве когда объединен, то тогда народ силен и мафия ничего не сможет поделать, когда народ осознает свою мощь!
https://biz.censor.net/comments/locate/3193437/019214f6-0822-71a7-bd06-882baf250fab
показати весь коментар
05.05.2020 23:44 Відповісти
класная математика для лохов - потратились на $14 миллионов, а с помощью зелено-долларового тарифа на електричество ежемесячно вытягивается $1000 долларов с потребителей.
показати весь коментар
05.05.2020 17:26 Відповісти
если б какой-то список - ну чисто поржать.. сколько и кто...
уверен - бизнесмены, может что-то и кашлянули (может и не по своему хотению)
а вот олигархи...
а сам олигарх преЗЕдент? или на нем функция - бесплатной презентации... ))))
показати весь коментар
05.05.2020 17:36 Відповісти
"....Владимир Зеленский 16 марта https://biz.censor.net/n3181876 в Офисе президента, в ходе которой президент обсуждал с представителями бизнеса борьбу с коронавирусом и последствиями эпидемии."Источник: https://biz.censor.net/n3193437

"Отцу Фёдору, человеку в обращении с ближними кроткому, пришлось даже постучать кулаком по столу: вот так.... нет, вот так.... так.... или, даже, нет, вот как....да...."

то есть не за яйца их, а "просю"....
показати весь коментар
05.05.2020 17:42 Відповісти
а налоги увеличить для них слабо?
показати весь коментар
05.05.2020 18:15 Відповісти
Только Зе не забывай, что они после этого сдерут с тебя (вернее с народа) в два раза дороже.
показати весь коментар
05.05.2020 18:32 Відповісти
Эти члены иудоглобализаторской мафии ликвидируют население Украины лучше всех коронавирусов вместе взятых. Но светоноснейшие масс-медиа изображают их меценатами, старательно ретушируют рога и пририсовывают нимбы.
показати весь коментар
05.05.2020 18:36 Відповісти
Еврей там - только Коломойский, если что
показати весь коментар
05.05.2020 21:58 Відповісти
Если что, Пинчук тоже. И Ахметов, потому, что масонов называют искуственными евреями, они дети вдовы Хирама Абиффа.
показати весь коментар
05.05.2020 22:28 Відповісти
да, и еще 14 тыс. грн. с коррупционеров...
показати весь коментар
05.05.2020 18:38 Відповісти
а отсточил на миллиард! ))
показати весь коментар
05.05.2020 21:00 Відповісти
такие и гораздо большие бабки в нормальных странах дает на нужды один певец или певица. а у нас все миллиардеры скинули аж 14 лямов. а все потому что они точно знают, эти деньги с.....издят.
потому, сами закупают и сами раздают, имея неплохой бонус. пиар называется. и опять зеля в .....опе.
показати весь коментар
05.05.2020 21:27 Відповісти
Буратина думает что с него не спросят.
показати весь коментар
05.05.2020 22:41 Відповісти
Скільки тепер за ці 30центів собі "повернуть" олігархи?Ахметову дай зелену енергію,ціною зупинки АЕС,Пінчуку дай дешеву енергію,а Валєрічу...
показати весь коментар
05.05.2020 23:36 Відповісти
Развели не лоха !
показати весь коментар
05.05.2020 23:44 Відповісти
Українські оліархи в Україні заробляють гроші , а вкладають їх за границею...,
показати весь коментар
06.05.2020 00:12 Відповісти
То гроші не зароблені , то гроші від дерибану бюджету . Серед тої зграї певно лише ******** щось на своїх рошенах виробляє . Решта крадуть . Один бєня чого вартий .Хоча ******** ще та клептоманська ненаситна фінансова безодня, на кшталт "чорної діри " у Всесвіті .
показати весь коментар
06.05.2020 03:08 Відповісти
ну- да , ну- да ,а преференцій олігархам видав на 148 млрд , якщо не більше і все з наших кишень
показати весь коментар
06.05.2020 10:36 Відповісти
допомогли,та вони в казіно більше витрачають)
показати весь коментар
06.05.2020 12:12 Відповісти
Какая щедрость, ограбили всю стану до нитки, а теперь из этих денег выдали 14 мииллоном $ и даже не бюджет долги погасить,например Ахметов должен Энергоатому порядка 13 миллрд.грн.Коломойский ничего не должен, каких то 5 миллрд.баксов, а Пинчук шаровик все бесплатно взяли, у страны минимум 50 миллардов. $ .
Государства для народа нет, все для Соросят , которыми по сути являются олигархи, ни чего не создали и живут на всем готовом, пользуясь дармовыми ресурсами Украины,в том числе и трудовыми, а Ахметов вообще Домбасс равалил, теперь взялся своими "зелеными" тарифами банкротить всю Украину, пусть в Донецк едит у населения примерения просит, простым людям я имею не террористам, как Ахметов не чего делить, вот разве , что мову , как говорят политики и прблем тогда не будет.
показати весь коментар
06.05.2020 16:50 Відповісти

