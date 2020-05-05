Зеленский смог собрать с олигархов меньше $14 млн для борьбы с коронавирусом

Общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента составил 374,62 млн грн ($13,85 млн по текущему курсу НБУ).

Об этом заявил глава Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам чиновника, это негосударственные средства, за которые закупались медицинские товары и средства индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавируса в Украине. Из них у 12 украинских поставщиков было закуплено продукции на 155,6 млн грн, у семи иностранных поставщиков – на 182,6 млн грн.

На авиационную доставку медсредств было потрачено 33,6 млн грн, за эти средства был организован 21 рейсов. Расходы на таможенное оформление, логистику и грузовые услуги составили 286 тыс. грн.

Тимошенко напомнил, что все эти средства были собраны после встречи президента Владимира Зеленского с крупнейшими бизнесменами.

"Было решено, что они (предприниматели, – ред.) будут помогать стране проходить этот этап именно по закупке средств защиты для наших врачей, а также для других служб – полиции, пограничников и так далее. Бизнес согласился и фактически внес деньги в этот фонд. И из этого фонда начались закупки средств защиты. Хочу сразу подчеркнуть: это – средства бизнеса, это не бюджетные средства", – отметил Тимошенко.

По его словам, впоследствии подробный отчет об использовании средств фонда будет предоставлен бизнесменам, которые его наполняли, и при условии их согласия - обнародован.

Как сообщалось, Владимир Зеленский 16 марта собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента, в ходе которой президент обсуждал с представителями бизнеса борьбу с коронавирусом и последствиями эпидемии.

В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.