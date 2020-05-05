В Киеве возобновили работу три продуктовых рынка из 37
В Киеве возобновили работу три рынка после проверки 37 продовольственных рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям работы в условиях карантина.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации сообщает БизнесЦензор.
"Как вы знаете, правительство разрешило работать продовольственным рынкам. Но прописало требования и регламенты их работы. Госпотребслужба города проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям. В прошедшие несколько дней ни один из рынков не был готов открыться", - сообщил Виталий Кличко.
Он отметил, что рынки активно готовились, обустраивали необходимые условия для работы в нынешней эпидемиологической ситуации. И будут постепенно открываться.
"Сегодня в столице уже открылись три рынка: "Демеевский" - в Голосеевском районе, "Маяк" - в Деснянском и "Базар на Лесной". Завтра должны открыться "Владимирский" и "Печерский" рынки. Я призываю всех киевлян соблюдать правила безопасности. И на рынках, в частности. Дистанция, маска, перчатки, дезинфекторы", - отметил Кличко.
Он также отметил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение и позволила столичным кофейням работать на вынос.
