БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
634 0

В США завершили строительство второго крупнейшего завода для экспорта газа

В США завершили строительство второго крупнейшего завода для экспорта газа

Американская компания Freeport LNG запустил третью очередь одноименного завода по сжижению природного газа (СПГ) в Техасе.

Проект предполагает строительство трех очередей мощностью по 5 млн тонн в год каждая, мощности третьей очереди используют Total и SK E&S по толлинговому соглашению, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Старт коммерческой деятельности третьей очереди Freeport LNG знаменует полный запуск наших мощностей стоимостью $13,5 млрд. Строительство началось в декабре 2014 года", – отметил глава компании Майкл Смит.

Таким образом, завод Freeport LNG занимает 7 место в мире и 2 место в США по установленной мощности.

Завод был построен вместо регазификационных мощностей Freeport по импорту СПГ.

Компания планирует построить 4-ю очередь завода на 5 млн тонн в год, на что уже получены все разрешения регуляторов.

Freeport LNG была создана Майклом Смитом, Global Infrastructure Partners и Osaka Gas Co. (Япония). Мощности по толлингу также законтрактованы японскими Osaka Gas и JERA (СП Chubu Electric и Tokyo Electric), Toshiba, BP Energy, южнокорейской SK E&S.

Автор: 

США (5136) LNG-термінал (88) скраплений газ (1165)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 