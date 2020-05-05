В США завершили строительство второго крупнейшего завода для экспорта газа
Американская компания Freeport LNG запустил третью очередь одноименного завода по сжижению природного газа (СПГ) в Техасе.
Проект предполагает строительство трех очередей мощностью по 5 млн тонн в год каждая, мощности третьей очереди используют Total и SK E&S по толлинговому соглашению, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Старт коммерческой деятельности третьей очереди Freeport LNG знаменует полный запуск наших мощностей стоимостью $13,5 млрд. Строительство началось в декабре 2014 года", – отметил глава компании Майкл Смит.
Таким образом, завод Freeport LNG занимает 7 место в мире и 2 место в США по установленной мощности.
Завод был построен вместо регазификационных мощностей Freeport по импорту СПГ.
Компания планирует построить 4-ю очередь завода на 5 млн тонн в год, на что уже получены все разрешения регуляторов.
Freeport LNG была создана Майклом Смитом, Global Infrastructure Partners и Osaka Gas Co. (Япония). Мощности по толлингу также законтрактованы японскими Osaka Gas и JERA (СП Chubu Electric и Tokyo Electric), Toshiba, BP Energy, южнокорейской SK E&S.
