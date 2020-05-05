США увеличили помощь Украине на борьбу с коронавирусом до $14,5 миллиона

БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
США увеличили помощь Украине для борьбы с пандемией COVID-19 до $14,5 млн.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине, передает БизнесЦензор.

"США расширили помощь Украине в борьбе с COVID-19. В частности, $12,1 млн в виде медицинской помощи и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию (USAID) (по программе "International Disaster Assistance")", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что средства будут направлены на улучшение возможностей местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и противодействии дальнейшему распространению COVID-19. Финансирование поможет смягчить вторичные последствия, такие как потеря средств к существованию и нехватка общественных услуг для наиболее уязвимых слоев населения, включая громады, на которые повлиял конфликт на востоке Украины.

Кроме того, выделяется $2,4 млн гуманитарной помощи через Государственный департамент США (по программе "Migration and Refugee Assistance") для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии.

Детальніше про допомогу США у боротьбі з #COVID19 українською: https://t.co/UfsE62c4mX https://t.co/z858Wyrh4y

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 4, 2020

