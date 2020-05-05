Импорт газа вырос с начала года на 59%, – Оператор ГТС

Общий объем поступления природного газа в Украину из стран ЕС в январе-апреле 2020 года составил 3,9 млрд кубометров, что на 1,4 млрд куб. м или на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины", это также на 26% превышает средний показатель в 2016-2019 годах, передает БизнесЦензор.

В том числе импорт из Словакии за первые четыре месяца года составил 2,4 млрд куб. м, увеличившись на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт из Венгрии составил 0,9 млрд кубометров (+26%), из Польши – 0,6 млрд куб. м (+28%).

"Указанные объемы импорта из Польши включают также виртуальный реверс, который впервые стал доступен с началом этого года – 0,38 млрд куб. м", – отмечается в сообщении.

В частности, по оперативным данным "Оператора ГТС", в апреле в Украину было импортировано 1,13 млрд куб. м природного газа, что на 255 млн куб. м превышает импортные объемы апреле 2019 года.

"Такое увеличение поступлений газа из стран ЕС объясняется, в том числе, ростом спроса на новую услугу short-haul, которую Оператор ГТС Украины ввел с началом 2020 года. За апрель месяц по short-haul в Украину поступило 264 млн куб. м газа (из Венгрии – 64%, из Польши – 21%, из Словакии – 15%). Стоит отметить, что все эти объемы трейдеры направили для хранения в украинских ПХГ в режиме "таможенного склада", – уточнили в компании.

Напомним, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.