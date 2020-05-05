Socar подписал меморандум о создании хаба на админгранице с оккупированным Крымом

К созданию сервисной инфраструктуры на КПВВ "Чонгар" на админгранице с оккупированным Крымом планирует присоединиться частная компания Socar.

Соответствующий меморандум подписали представители Socar, "Укрзализныци", Мининфраструктуры, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Херсонской облгосадминистрации, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

Ожидается, что дальнейшая имплементация предварительных договоренностей позволит обеспечить комфортное пересечение гражданами Украины административной границы с временно оккупированной территорией Крыма через КПВВ "Чонгар", улучшит доступ граждан к административным услугам будет содействовать развитию современного транспортного хаба вблизи пункта пропуска.

"Укрзализныця" в конце 2019 года собственными силами завершила строительство режимных зон на КПВВ "Чонгар". Подписанный сегодня Меморандум содержит перечень практических шагов для передачи этого объекта в государственную собственность и превращения его в современный транспортный хаб", – отметил и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик.

Согласно положениям подписанного документа, после определения государственной компании-приобретателя объектов пункта пропуска (ДП), Укрзализныця сделает оценку имущества КПВВ и подготовит пакет необходимых документов для его отчуждения и передачи на баланс нового ГП с компенсацией понесенных расходов.

В дальнейшем, при условии утверждения Кабинетом министров передачи права собственности, развитием КПВВ будет заниматься ответственное госпредприятие совместно с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и компанией Socar в рамках отдельных гражданско-правовых сделок.

Как сообщалось, "Укрзализныця" конце сентября 2019 по поручению правительства начала работы по строительству на двух контрольных пунктах въезда/выезда "Чонгар" и "Каланчак" (КПВВ) на границе Херсонской области с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

В феврале 2020 года президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина совместно с государственной нефтяной компанией Азербайджана Socar до конца 2020 года откроет на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" большой хаб для обслуживания граждан.