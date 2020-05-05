Польская PGNiG купила доли в еще двух месторождениях газа на шельфе Норвегии

Дочерняя компания "Польской нефтегазовой компании" PGNiG Upstream Norway завершила сделку по покупке акций еще двух норвежских месторождений.

Таким образом количество лицензий на Норвежском континентальном шельфе, акциями которых владеет PGNiG, увеличилось до 31, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

По оценкам PGNiG Upstream Norway, благодаря покупке новых акций добыча газа увеличится на 100 млн кубометров в год.

"Мы очень рады, что финализация наших последних приобретений на Норвежском континентальном шельфе совпала с объявлением о начале строительства Baltic Pipe", – завил президент PGNiG Ежи Квециньский.

Как сообщалось, в конце апреля газопровод Baltic Pipe, призванный уменьшить газовую зависимость Польши от России, получил все необходимые разрешения для начала строительства как сухопутной, так и подводной частей.

Строительство морской части Baltic Pipe начнется в этом году, а завершится через два года. Сдать в эксплуатацию этот газопровод планируется 1 октября 2022 года.

Трубопровод Baltic Pipe протяженностью 900 км позволит поставлять природный газ из Норвегии через Данию в Польшу и другие страны региона, а также осуществлять поставки газа из Польши в Данию и Швецию. Поставку газа предполагается начать в октябре 2022 года, что совпадет с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом".

Стоимость газопровода оценивается в 1,6-2,1 млрд евро, затраты поделят поровну между собой датская Energinet and Gaz-System.

Польская госкомпания PGNiG в течение последних 11 лет приобретает лицензии на добычу на норвежском континентальном шельфе с целью поставок в Baltic Pipe. Сейчас компания владеет акциями 25 лицензий в регионе.