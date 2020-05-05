НАБУ сообщило о подозрении трем лицам по делу о краже 30 миллионов при строительстве корпуса "Охматдета"

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 5 мая сообщили трем лицам о подозрении в нанесении 30 млн грн ущерба государству при строительстве современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в 2012-2013 годах.

Об этом говорится в сообщении НАБУ, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, речь идет о бывшем директоре государственного предприятия-заказчика строительства "Укрмедпроектбуд", руководителе частного предприятия-генподрядчика, а также главе предприятия-хранителя оборудования.

Так, действия экс-директора "Укрмедпроектбуд" квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Руководителям частных компаний инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

"Поскольку местонахождение руководителя предприятия-хранителя пока не установлено, о подозрении ему оповещено в порядке ст. 135, ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении его в розыск", - сказано в сообщении НАБУ.

Как установило следствие, в 2013 году подозреваемые в заговоре фактически сфабриковали документы, которые якобы подтверждали поставки инженерного и технического оборудования для нового корпуса больницы "Охматдет". На самом деле поставки не произошло и на хранение его не передавали. Однако средства за поставленное исключительно "на бумаге" оборудование предприятие-генподрядчик получил.

Вследствие таких действий государственным интересам нанесен ущерб, размер которой превышает 30 млн грн.