Количество пассажиров общественного транспорта Киева упало до 30 тысяч в день

В Киеве ежедневно общественным транспортом пользуется около 30 тысяч человек, тогда как до введения карантина только метрополитен перевозил больше 1,5 миллиона человек в сутки.

Об этом советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко сообщил во время онлайн конференции с представителями бизнеса, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"На сегодня из более чем 400 тыс. спецпропусков для транспорта в столице только 30 тыс. человек пользуется ими каждый день. Мы понимаем, что с ослаблением карантинных мероприятий количество запросов на подобные пропуска увеличится, поэтому просим оптимизировать этот процесс через его децентрализацию в самих компаниях", – отметил Бондаренко.

Советник мэра столицы признал, что для полноценной работы многих бизнесов необходимо полное восстановление движения общественного транспорта

"В то же время, мы понимаем, что на данном этапе это невозможно из-за того, что угроза вспышки вируса все еще существует. Именно поэтому мы призываем бизнесменов так же разработать определенные этапы выхода из карантина для своих сотрудников, организовать в случае необходимости их передвижения к месту работы", – добавил Бондаренко.

Советник мэра добавил, что город будет выходить по карантину постепенно, в соответствии с решениями центральной власти, но с учетом ситуации, которая будет складываться в столице.

Как сообщалось, в 17 марта в 23:00 было прекращено движение метрополитена в Киеве. С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве транспорт перевозит пассажиров по спецпропускам.

За 2019 год Киевский метрополитен перевез 495,3 млн пассажиров.