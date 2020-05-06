Единый реестр субъектов туристической деятельности в Украине могут запустить в 2021 году

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив рассчитывает на запуск Единого реестра субъектов туристической деятельности в 2021 году.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По официальным цифрам - это очень низкая доля. По разным расчетам, это от 1,5 до 3 процентов. Это очень мало, но это не значит, что у нас нет туризма. Он есть, но в большой части он в тени", - сказала Олеськив, отвечая на вопрос, о доле туризма в Украине до пандемии коронавируса.

В связи с чем, она отметила, что для того, чтобы вывести из этой тени туристический бизнес и предпринимательство, необходимо создать в стране цивилизованные условия для работы и упростить ряд процедур.

По ее словам, на данный момент Агентство работает над созданием реестра всех субъектов туристической деятельности.

"Планируем заменить лицензирование туристических операторов на внесение их в реестр и соответствие их требованиям, в том числе и по финансовому обеспечению. Если субъект действует по данному виду деятельности, мы сможем сравнивать с налоговой его обороты, а его финансовое обязательство будет привязано к его оборотам", - добавила глава ведомства.

Также по ее словам на данный момент в Украине совершенно не урегулированы туристические агенты, что приводит ко многим проблемам.

"Очень часто туристическое агентство открывает любой без достаточного уровня образования и понимания, как работает этот бизнес, из-за чего страдает конечный потребитель - турист. Мы это обязательно урегулируем. Это ни в коем случае не осложнит бизнесу жизнь", - добавила Олеськив.

Кроме того, она отметила, что в электронный реестр субъектов туристической деятельности также войдет реестр гидов.

"Сегодня они совершенно не урегулированы, там еще хуже ситуация, чем с турагентами. Гиды в своем большинстве не платят налоги, гидом может стать любой, рассказывая свои версии истории. В общем, я за авторские туры, и мы об этом говорили со многими участниками рынка, но базовые знания и базовое обучение гиды должны проходить, чтобы понимать, о каком городе они рассказывают. Это все будет в координации с органами местного самоуправления", - заявила глава туристического ведомства.

Среди прочего, по ее словам, также идет речь о категоризации отелей, так как на сегодня менее 300 гостиниц в Украине имеют категорию.

"Совсем не урегулирована деятельность хостелов, посуточной сдачи квартир и других видов жилья. Это также будем урегулировать и вносить в этот единый реестр. Всем этим будет упрощена, но улучшена возможность контроля", - добавила Олеськив.

Она отметила, что Агентство делает все возможное, чтобы запустить данный реестр в 2021 году.

"Но это будет зависеть не только от нас, а от многих участников. Прежде всего, от того, когда на это будут предоставлены деньги, которые, как вы понимаете, вернутся наполнением бюджета", - подчеркнула Олеськив.