Глава Гостуризма хочет направить 200 миллионов на оплату отдыха для семей с низкими доходами

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив рассчитывает возвращение финансирования в отрасль в полном объеме, с предусмотрением 200 млн грн на субсидирование и ваучеры для семей с низкими доходами для отдыха в Украине.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас мы говорим о том, чтобы средства были профинансированы примерно в таком же виде, как запланировано, при том, чтобы абсолютно большая часть, около 200 млн грн, была на определенное субсидирование и ваучеры для семей с низкими доходами для отдыха в Украине. А остальные, около 40 млн грн, пошли бы на соответствующие меры для дополнительного развития отрасли и продвижения туристических возможностей нашей страны", - сказала Олеськив, отвечая на вопрос, какой минимальный бюджет нужен отрасли на 2020 год.

В то же время, она отметила, что в вопросе маркетинговых мероприятий Агентство планирует привлекать и бизнес и грантовые средства.

"Например, АЗС могут ставить туристические информационные стенды, рассказывая, что находится рядом с ними, почтовые компании могут размещать информацию на своих коробках и тому подобное. Нужно объединять ресурсы всех участников, чтобы коммуникация шла параллельно по всем каналам, потому что маркетинг работать только так", - добавила глава Гостуризма.

В то же время она почеркнула, что часть мероприятий должна быть профинансирована именно государством, так как в ином случае эти мероприятия не будут иметь должного эффекта.

"Финансирование туризма на государственном уровне - это инвестиции в экономику", - подчеркнула Олеськив.

На вопрос, что делать, если в текущем году финансирование не будет вообще, глава ведомства подчеркнула, что финансирование со стороны государства - обязательно.

Как сообщалось, 13 апреля Верховная Рада приняла за основу и в целом закон №3279-д с поправками в государственный бюджет на 2020 год с учетом предложений комитета по вопросам бюджета и технико-юридическими правками, увеличив дефицит госбюджета с 2,1% до 7,5% ВВП из-за коронакризиса. В частности, данными изменениями на текущий год полностью упразднено финансирование на развитие туристического потенциала Украины, которое составляло 240 млн грн.