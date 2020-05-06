На борьбу с коронавирусом из бюджета потратили 1,8 миллиарда, – Минфин

На предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID19 с 1 марта по 29 апреля потрачено более 1,8 млрд грн бюджетных средств.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины сообщает БизнесЦензор.

"По данным Госказначейства, с 1 марта по 29 апреля 2020 года включительно за счет бюджетов всех уровней совершены платежи (на закупку товаров для борьбы с коронавирусом - ИФ) на сумму 1,8 млрд грн, в том числе 455 млн грн - средства госбюджета, 1,349 млрд грн - средства местных бюджетов", - говорится в сообщении.

При этом наибольшая сумма (640,8 млн грн) направлена на закупку медикаментов и расходных материалов (в том числе 495 млн грн из местных бюджетов), еще 552,8 млн грн - на закупку оборудования (483,2 млн грн из местных бюджетов), 462,5 млн грн - на маски, антисептики и дезинфекторы (231,6 млн грн из местных бюджетов).

"Общая сумма зарегистрированных бюджетных обязательств по всем закупкам товаров и услуг для борьбы с COVID-19 составляет 2,398 млрд грн (512 млн грн - госбюджет и 1,886 млрд грн - местные бюджеты", - сообщает министерство.