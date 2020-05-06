НАБУ сообщило о подозрении еще одному лицу в скандальном деле "Укроборонпрома" (обновлено)

Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ сообщили о подозрении еще одному фигуранту дела об уклонении от уплаты налогов на сумму почти 50 млн грн на поставку комплектующих к военной технике.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"Речь идет об одном из номинальных руководителей ООО "Оптимумспецдеталь". Указанное лицо – пятый подозреваемый в уголовном производстве, квалифицированному по ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 УК Украины", – сообщает САП.

По данным следствия, в 2015 году два человека, которые фактически осуществляли управление компанией "Оптимумспецдеталь", разработали преступную схему поставок комплектующих к военной технике предприятиям Государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов.

К реализации преступной схемы лица за денежное вознаграждение привлекли человека, которого назначили на должность директора общества и бухгалтера, хотя никаких специальных знаний у него не было.

Кроме того установлено, что в преступном сговоре было еще одно лицо – бывший директор ООО "Оптимумспецдеталь". Он выполнял формальную роль директора "Оптимумспецдетали", выполняя все указания организаторов преступления – фактических руководителей общества.

Действия экс-директора квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, на минувшей неделе детективы НАБУ сообщили о подозрении четырем лицам по делу компании "Оптимумспецдеталь", которая фигурировала в коррупционном скандале о поставке запчастей предприятиям "Укроборонпрома".

По данным Bihus.Info, речь идет о директоре фирмы, фактическом бухгалтере, а также Виталии Жукове и Андрее Рогозе, которые вместе с сыном Олега Гладковского Игорем были фигурантами скандального журналистского расследования.