Операторы ГРМ получили 1,2 миллиарда убытка из-за недостаточного уровня тарифов на распределение, – РГК

Газораспределительные компании в период с января по апрель 2020 года понесли убытки на сумму 1,2 млрд грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу РГК сообщает БизнесЦензор.

"Убыточный тариф на распределение (доставку) газа, установленный НКРЭКУ на первое полугодие текущего года, позволяет профинансировать только 70% себестоимости услуги доставки газа", – сказано в сообщении.

В РГК напомнили, что в конце 2019 года НКРЭКУ утвердило двухэтапное приведение тарифов на доставку газа к экономически-обоснованному уровню: с 1 января и 1 июля 2020 года. Это было сделано с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период.

"Поэтому Госрегулятор установил заведомо убыточный уровень тарифа на первую половину 2020 года. Компенсация убытков Операторам ГРМ запланирована только во втором полугодии этого года", – сообщает компания.

В то же время, по данным РБК, тарифы на доставку (распределение) газа, действующие с января по июнь 2020 года, не покрывают и трети текущих расходов операторов ГРМ.

"Только за четыре месяца (январь – апрель) текущего года это привело к убыткам газораспределительных компаний на сумму 1,2 млрд грн. Ситуацию усугубили неплатежи клиентов, когда в условиях карантина Операторы недополучили за свои услуги 500 млн грн", – отмечается в сообщении.

В РГК подчеркивают, что все средства, полученные за доставку газа, операторы ГРМ используют на приоритетные в условиях карантина направления: работу аварийных служб 104, экстренные ремонты, оплату труда и средства индивидуальной защиты сотрудников.

"Заниженный размер тарифов, который был утвержден НКРЭКУ, делает неизбежным дальнейший рост неплатежей и рост долгов перед оператором ГТС. Это приведет к платежному кризису в системе доставки газа потребителям, банкротству предприятий газотранспортной отрасли, разбалансировке всей газовой системы страны и ставит под угрозу ее безопасную работу", – сообщает компания.

В РГК указывают, что выравнивание тарифов на распределение до экономически обоснованного уровня остановит накопление долгов в газотранспортной отрасли. Действие экономически обоснованных тарифов, при сохранении низких рыночных цен на газ, позволит к концу года вывести газотранспортную отрасль максимально близко к точке безубыточности. В случае реализации данного сценария финансовое состояние операторов ГРМ стабилизируется и позволит приступить к решению долговых проблем газовой отрасли, накопившихся за последние пять лет.

Напомним, "Региональная Газовая Компания" – сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу, повышающие стандарты обслуживания, среди которых единый контакт-центр и телекоммуникационные услуги по защищенному онлайн доступу клиентов к личным счетам. Клиентами компании являются 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.