АМКУ откроет дело против "Эпицентра" Герег за работу во время карантина (обновлено)
Киевское областное территориальное отделение АМКУ исследует нарушения торговыми сетями "Эпицентр" и "Новая линия" конкурентного законодательства при карантинных мероприятиях.
Об этом в Facebook написал председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, сообщает БизнесЦензор.
"АМКУ получил основания для начала расследование. Возмущение граждан по поводу работы некоторых сетей во время карантина естественное. С точки зрения антимонопольного законодательства работа "Эпицентра" и "Новой линии" во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами", – сообщил Хмельницкий.
"Абсолютное большинство непродовольственных торговых сетей и отдельных магазинов выполнило предписания и приостановило деятельность для уменьшения риска распространения коронавируса", – добавил глава отделения АМКУ.
По данным Единого госреестра на ноябрь 2019 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).
После публикации новости пресс-служба "Эпицентра" отреагировала на заявление Алексея Хмельницкого:
По состоянию на сегодняшний день (6 мая - БЦ) в ООО "Эпицентр К" не поступало запросов о предоставлении информации от Антимонопольного комитета.
В случае поступления официальных запросов, ООО "Эпицентр К" готово сотрудничать с АМКУ, всеми его территориальными отделениями и способствовать объективному исследованию состояния конкуренции на рынке торговли непродовольственными товарами.
Со своей стороны, компания подчеркивает, что не совершала никаких нарушений конкуренции на рынке торговли непродовольственными товарами и работает в полном соответствии с законодательством Украины и с соблюдением всех актов Кабинета Министров, принятых во время действия карантина.
Как сообщалось, в начале апреля Кабинет министров внес очередные изменения в постановление о введении карантинных ограничений, разрешив выполнение строительных работ, работу химчисток, предприятий почтовой и курьерской деятельности, а также по заготовке и вывозу отходов.
Сначала Кабмин также сообщил о возобновлении работы заведений по продаже строительных материалов, однако при подготовке постановления к публикации этот пункт из него исчез. Впрочем, крупнейшая сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" не прекращала работу.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что продажа строительных материалов в гипермаркетах сети "Эпицентр" нарушает карантинные ограничения.
Глава правительства призвал министра МВД Арсена Авакова наказать нарушителей и доложить о ситуации "с Эпицентрами".
В свою очередь Аваков сказал о составленных протоколах о нарушениях карантинных ограничения в отношении 162 строительных гипермаркетов, в том числе 29 протоколов составлены в отношении сети "Эпицентр".
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Через Госказначейство на счета «Эпицентра» поступала проплата от следующий госпредприятий.
1.Компания «Укрэнерго» - 192 300 масок Віола, производство Китай, более чем на 2 600 000 гривен, двумя договорами от 6 и 16 апреля (по 16 и по 12 гривен за штуку).
2. Компания «Укртранснафта» закупила 110 000 масок TM EXPERT, производство Китай, на 1 700 000 гривен по договору от 14 апреля (по 16,2 гривны за штуку).
3. Нацбанк Украины -75 000 масок Віола почти на 1 200 000 гривен, по договору от 8 апреля (по 15,96 за штуку).
4. КП «Киевский метрополитен» - 40 000 масок Віола №50 на более 600 000 гривен по договору от 16 апреля (по 15,88 гривен за штуку). Источник финансирования - собственные средства предприятия.
5. Управление делами Аппарата Верховной Рады - 10 000 масок Віола на почти 170 000 гривен, по договору от 8 апреля (по 15,88 гривен за штуку).
6. ЦНАП Голосеевского района Киева - 7800 масок ТМ EXPERT на более 130 000 гривен по договору от 10 апреля (почти по 17 гривен за штуку).
7. Южная региональная служба государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте - 7500 штук масок TM EXPERT на 112 500 гривен по договору от 21 апреля (по 15 гривен за штуку без НДС).
8. Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения горсовета города Кропивницкого - 5600 масок TM EXPERT по договору от 14 апреля, а также перчатки, очки и дезинфектант почти на 100 000 гривен; цена одной маски- 15 гривен 30 копеек.
9. Государственная миграционная служба - 2600 масок на 39 000 по договору от 15 апреля; всего масок, перчаток и прочих средств защиты на 102 000 гривен.
Но самый крупный контракт, по данным «Страны», «Эпицентр» заключил с государственной компанией «Укргазодобыча». Всего было заключено два договора на поставки медицинских товаров на общую сумму почти 58 млн гривен, из которых масок было закуплено на 12,4 млн гривен.
Мы не будем оценивать этичность того, что Зеленский встречает самолет с масками и защитными костюмами, на которых серьезно зарабатывает «Эпицентр» и ряд других компаний. Вопрос в другом. У правительства есть фонд для борьбы с коронавирусом. Собственно, на эти деньги и приобретаются маски и защитные костюмы.
Только вот возникает вопрос - почему «Мрія» не возит китайские маски для прямых поставок в больницы страны? Для чего гигантская прокладка в виде «Эпицентра»? Или статус народного депутата предполагает для Александра Гереги участие в распиле государственных бюджетов в пользу его бизнеса?
"ГЭРЭГА", как будто рыгает кто-то в тазик.