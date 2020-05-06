АМКУ откроет дело против "Эпицентра" Герег за работу во время карантина (обновлено)

Киевское областное территориальное отделение АМКУ исследует нарушения торговыми сетями "Эпицентр" и "Новая линия" конкурентного законодательства при карантинных мероприятиях.

Об этом в Facebook написал председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, сообщает БизнесЦензор.

"АМКУ получил основания для начала расследование. Возмущение граждан по поводу работы некоторых сетей во время карантина естественное. С точки зрения антимонопольного законодательства работа "Эпицентра" и "Новой линии" во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами", – сообщил Хмельницкий.

"Абсолютное большинство непродовольственных торговых сетей и отдельных магазинов выполнило предписания и приостановило деятельность для уменьшения риска распространения коронавируса", – добавил глава отделения АМКУ.

По данным Единого госреестра на ноябрь 2019 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

После публикации новости пресс-служба "Эпицентра" отреагировала на заявление Алексея Хмельницкого:

По состоянию на сегодняшний день (6 мая - БЦ) в ООО "Эпицентр К" не поступало запросов о предоставлении информации от Антимонопольного комитета.

В случае поступления официальных запросов, ООО "Эпицентр К" готово сотрудничать с АМКУ, всеми его территориальными отделениями и способствовать объективному исследованию состояния конкуренции на рынке торговли непродовольственными товарами.

Со своей стороны, компания подчеркивает, что не совершала никаких нарушений конкуренции на рынке торговли непродовольственными товарами и работает в полном соответствии с законодательством Украины и с соблюдением всех актов Кабинета Министров, принятых во время действия карантина.

Как сообщалось, в начале апреля Кабинет министров внес очередные изменения в постановление о введении карантинных ограничений, разрешив выполнение строительных работ, работу химчисток, предприятий почтовой и курьерской деятельности, а также по заготовке и вывозу отходов.

Сначала Кабмин также сообщил о возобновлении работы заведений по продаже строительных материалов, однако при подготовке постановления к публикации этот пункт из него исчез. Впрочем, крупнейшая сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" не прекращала работу.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что продажа строительных материалов в гипермаркетах сети "Эпицентр" нарушает карантинные ограничения.

Глава правительства призвал министра МВД Арсена Авакова наказать нарушителей и доложить о ситуации "с Эпицентрами".

В свою очередь Аваков сказал о составленных протоколах о нарушениях карантинных ограничения в отношении 162 строительных гипермаркетов, в том числе 29 протоколов составлены в отношении сети "Эпицентр".