Кабмин снизил размер отчислений в госбюджет для аэропортов и "Энергоатома" (обновлено)

Кабинет министров снизил отчисления прибыли в 2020 году в госбюджет для ряда предприятий, подчиненных Министерству энергетики и защиты окружающей среды и Министерству инфраструктуры.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение принято на заседании Кабмина.

Как пояснил перед принятием решения министр финансов Сергей Марченко, решением предлагается снизить отчисление прибыли в госбюджет для части госпредприятий.

"При формировании показателей установлена доля норматива 80%. По предложению Минэнерго и Мининфраструктуры отчисления части чистой прибыли установлены необходимым предприятиям на уровне 30%", – сказал Марченко.

В свою очередь в пресс-службе Минфина добавили, что по результатам финансово-хозяйственной деятельности, начиная с 1 января 2020 года, государственные предприятия будут отчислять в государственный бюджет 80% чистой прибыли, вместо 90%, как было раньше.

"В то же время для ГП НАЭК "Энергоатом", ГП "Международный аэропорт "Львов" и ГП "Международный аэропорт "Борисполь" отчисления части чистой прибыли установлен на уровне 30%. Благодаря этому решению, субъекты хозяйствования государственного сектора экономики получат больше финансовых ресурсов для направления их на развитие производства", – сказано в сообщении.

Согласно постановлению Кабмина №328 от 24 апреля, госпредприятия обязаны перечислить в госбюджет 50% полученной за 2019 год прибыли.

При этом для "Приватбанка" норматив отчислений установлен в размере 75%, для "Укргидроэнерго" и НЭК "Укрэнерго" – 30%, а для НАК "Нафтогаз Украина" – 95%.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что Кабинет министров рассматривает вопрос снижения отчислений части прибыли государственных предприятий в государственный бюджет, в частности, для портов.