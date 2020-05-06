БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Правительство выделило Минздраву еще 3 миллиарда на борьбу с коронавирусом

Кабинет министров на заседании 6 мая утвердил с однодневной доработкой постановление "О выделении средств на обеспечение осуществления некоторых мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19".

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что средства направят на потребности больниц первой волны, экстренной медпомощи и лабораторных центров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"3,132 млрд грн направят на покрытие потребностей медучреждений первой волны для госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью, экстренной помощи в средствах индивидуальной защиты, потребности в расходах лабораторных центров Минздрава, на закупку товаров/работ/услуг, необходимых для реагирования на коронавирусную болезнь, потребность на оплату труда работников лабцентров", – сказал Степанов в ходе заседания правительства.

По словам Степанова, распорядителем средств будет Минздрав.

МОЗ (1457) фінансування (2136) коронавірус (3210)
