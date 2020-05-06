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Кабмин купит пострадавшим от пожаров на Житомирщине домики по 1 миллиону за штуку

Кабмин купит пострадавшим от пожаров на Житомирщине домики по 1 миллиону за штуку

Кабинет министров на заседании в среду, 6 мая, выделил 11,2 млн грн для приобретения жилья семьям, дома которых были разрушены пожаром в Житомирской области.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, эти средства пойдут на приобретение модульных домов для потерявших жилье из-за пожаров жителей Лугинского и Олевского районов Житомирщины.

Деньги выделяются из резервного фонда государственного бюджета Житомирской облгосадминистрации. Предусмотрено, что для пострадавших будет приобретено 10 модульных жилых домов общей площадью 668,2 м. кв.

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Кроме того, на заседании Кабинета министров принято решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 45,3 млн грн на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами на территории Житомирской области.

В частности, Министерству внутренних дел (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) выделено 7,67 млн грн, Министерству энергетики и защиты окружающей среды (для Государственного агентства лесных ресурсов) – 37,67 млн грн. За эти средства, в том числе, будет закуплено пожарно-техническое оснащение, противопожарное оборудование, средства пожаротушения и тому подобное.

Автор: 

Кабмін (7828) пожежа (200) Шмигаль Денис (1534) Житомирська область (146)


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купит, когда одно членистоногое влезет на возвышенность и засвистит
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06.05.2020 21:28 Відповісти
не верю!
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06.05.2020 21:31 Відповісти
А шо ж це за хата на 60 квадратів за мільйон, золотий унітаз там чи шо?
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06.05.2020 21:33 Відповісти
Приватний будинок, житловою площею 60 м2 , за мільйон гривень, або 37 тисч доларів, разом з надвірними спорудами, та інфраструктурою, то не є дорого. Це не квартира. Мільйони людей куплять житло за такі кошти.
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06.05.2020 22:00 Відповісти

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