Минздрав оценил потребность в средствах индивидуальной защиты в 165 миллиардов в месяц

Потребность всех учреждений здравоохранения Украины в средствах индивидуальной защиты (СИЗ) составляет 165 млрд грн в месяц.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на встрече самолета "Мрия", который осуществил один из трех оплаченных рейсов с оплаченными "Нафтогазом" медицинскими грузами из Китая на общую сумму 0,5 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Месячная потребность всех учреждений здравоохранения, которые есть, в средствах индивидуальной защиты составляет около 165 млрд грн по ценам на начало-середину февраля 2020 года", – сказал Ляшко.

В переводе на год такая потребность в СИЗ, согласно обнародованному показателю, составляет почти 2 тлрн грн, что вдвое превышает все доходы госбюджета и составляет половину ВВП страны.

"Если мы говорим о заведениях здравоохранения, которые мы определили в первой волне для приема больных коронавирусной болезни, это около 300 заведений, то для них уже эта потребность меньше, поэтому мы постепенно заполняем их централизованными закупками", – отметил Ляшко.

По его словам, Минздрав также начал покупку защитных костюмов и имеет два заказа: на 67 млн грн и 35 млн грн.

"Также на прошлом заседании правительство выделило нам дополнительные средства в размере 3,2 млрд грн из стабилизационного фонда бюджета, часть которых в размере около 2 млрд грн пойдет на закупку средств индивидуальной защиты", – сказал главный санитарный врач.

Ляшко также сообщил, что в эпидемии COVID-19 Украина сегодня пребывает с точки зрения эпидимиологической ситуации на своеобразном плато.

"После введения карантина уже 19 дней держим статистику заболеваемости на определенном уровне", – пояснил главный санитарный врач.

Он уточнил, что уровень наполненности больниц, которые предоставляют помощь больным с коронавирусной болезнью, составляет 12-15%.