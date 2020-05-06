Аварийная служба газа на Винниччине осуществила 4 300 выездов с начала года

В январе-апреле 2020 года аварийно-диспетчерская служба АО "Винницагаз" по всей области осуществила 4,3 тыс. выездов по аварийным заявкам потребителей.

Как сообщает пресс-служба компании, из них только в апреле, несмотря на карантин, аварийщики обслужили более 850 вызовов, передает БизнесЦензор.

При этом в 87% вызовов выявлены и устранены утечки газа. Около 20% всех заявок пришлось на город Винницу и Винницкий район.

"В условиях карантина аварийно-диспетчерской службе предприятия приходится работать в чрезвычайном режиме. "Винницагаз" приложил все усилия, чтобы обеспечить индивидуальную защиту как работников компании, так и потребителей", – подчеркивают в компании.

Так, работники АДС и других служб предприятия работают в защитных костюмах, масках и перчатках. Автотранспорт проходит специальную санитарную обработку.

"Аварийная газовая служба не может прекратить свою работу на период карантина или работать дистанционно. Аварийные заявки по телефону 104 поступают газовикам независимо от эпидемиологической ситуации. Для безопасности и минимизации потерь утечки газа нужно ликвидировать немедленно", – отметил технический директор "Винницагаза" Владимир Билаш.

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В целом в Винницкой области круглосуточно и без выходных принимают вызовы потребителей, выезжают и ликвидируют утечки, устраняют поломки 23 подразделения аварийно-диспетчерской службы "Винницагаза". До самых отдаленных точек обслуживания аварийная бригада прибывает в пределах 40 минут.

В компании обращают внимание, что с каждым годом газопроводы региона нуждаются во все большем объеме работ и капиталовложений.

"Сети стареют и изнашиваются, требуют ремонта и замены. Для этого силами предприятия постоянно проводится технический осмотр и комплексно-приборное обследование сетей. По возможности осуществляется замена устаревшего оборудования на новое. В свою очередь службы АДС 24/7 оперативно реагируют на аварийные вызовы и устраняют неисправности. АО "Винницагаз" прилагает максимум усилий, чтобы потребители Винницкой области бесперебойно и безаварийно получали газ в каждый дом", – отмечается в сообщении.

Напомним, основной сферой деятельности АО "Винницагаз" является распределение природного газа. На сегодняшний день уровень газификации Винницкой области составляет 54%. Природный газ получают почти 450 тыс. семей и 4,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Объемы распределения составляют 637,09 млн кубометров природного газа в год.