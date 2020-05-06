Повышение ЕС импортных пошлин в два раза не повлияет на экспорт украинской кукурузы, – УЗА

Решение Европейской Комиссии о повышении импортных пошлин на кукурузу c 5,27 евро до 10,40 евро за тонну не несет угрозы экспорту украинской кукурузы.

Так считает президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Изменение пошлин на кукурузу - это исключительно рыночный механизм защиты внутреннего рынка, а не административный. Так, когда цена на бирже на кукурузу растет, пошлина нивелируется, а когда падает - пошлина увеличивается. Такая практика работает в автоматическом режиме и не является чем-то новым для рынка, ведь существует, по меньшей мере, последние 20 лет, а то и больше", - пояснил Горбачев.

Президент УЗА отметил, что в Украине потенциал по экспорту кукурузы фактически исчерпан в нынешнем маркетинговом году.

"На сегодня экспортировано около 26 млн тонн из ожидаемых 29-30 млн тонн. Таким образом, большую часть Украина уже успела поставить в ЕС", - сказал Горбачев.

Данное решение также не будет иметь влияния на экспорт кукурузы в следующем сезоне, так как с новым урожаем цены на культуру могут подняться. В ассоциации уточнили, что из общего объема украинского экспорта кукурузы в ЕС приходится около 45%. На сегодняшний день в ЕС Украина уже поставила около 10,5 млн тонн кукурузы.

Согласно сообщению на сайте Европейской Комиссии 6 мая, устойчиво низкие цены на кукурузу во всем мире и высокие поставки привели к обновлению импортных пошлин. Так, автоматический механизм расчета импортных пошлин сработал 27 апреля, установив импортную пошлину на кукурузу, сорго и рожь на уровне 5,27 евро за тонну, а новый расчет привел к пересмотру пошлины к 10,40 евро за тонну.

"Падение цен на нефть привело к снижению спроса на биоэтанольное топливо в США, а также к снижению транспортных расходов. Кроме того, ожидается рекордный урожай кукурузы на 2020/2021 годы на глобальном уровне. Комбинация этих факторов привела к тому, что рыночные цены на кукурузу в США в порту Роттердам составили 146,63 евро за тонну", - говорится в сообщении.