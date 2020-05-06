Суд выпустил партнера сына Гладковского по делу "Укроборонпрома" под залог в 5 миллионов

Высший антикоррупционный суд установил меру пресечения в виде залога в 5,25 млн грн для Виталия Жукова, которого НАБУ и САП подозревают в организации уклонения от уплаты налогов на сумму более 49 млн грн и легализации этих средств в так называемом деле Гладковских.

Такое решение 5 мая приняла следственная судья ВАКС Наталья Мовчан, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Слово і діло".

"В удовлетворении ходатайства детектива согласованного прокурором о взятии под стражу – отказать. Применить к Виталию Жукова меру пресечения в виде залога в размере 5,25 млн грн", – заявила судья.

Суд также возложил на Жукова ряд обязанностей, в том числе воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, в частности Андреем Рогозой, а также свидетелями, среди которых Олег и Игорь Гладковские, Павел Букин и другие.

Жуков также обязан сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Следствие установило, что примерно с 8 мая 2015 года Жуков, который уже работал в государственном концерне "Укроборонпром", и его друг Андрей Рогоза, имея опыт ведения хозяйственной деятельности по поставке специфических товаров для оборонной отрасли, разработали план поставки таких товаров для "Укроборонпрома" с целью обогащения и получения быстрой прибыли.

В частности, речь шла о деталях и комплектующих для бронетехники и вооружения с возможностью уклонения от уплаты налогов.

Для выполнения этого плана Жуков и Рогоза привлекли и других лиц – Игоря Волохача (в 2015 году был владельцем ООО "Оптимумспецдеталь" и директором), Романа Чубу (позже стал владельцем и директором фирмы "Оптимумспецдеталь") и Елену Иванюк (выполняла роль бухгалтера).

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Позже была организована схема с помощью компании "Оптимумспецдеталь": использовали ее документы, подавали налоговую отчетность и подписывали документы по указанию Рогозы и Жукова.

Товары для поставки предприятиям ГК "Укроборонпром" Рогоза покупал за наличные, поэтому они фактически легального источника происхождения не имели. С целью маскировки реального происхождения и легализации средств, полученных преступным путем, Рогоза и Жуков использовали ряд частных компаний для проведения безналичных операций. Это приводило к повышению себестоимости товаров и возможности уклонения от уплаты налогов.

В связи с этим в период с 8 мая 2015 года до 16 августа 2018 года Жуков напрямую обратился к лицам, которые способствовали своими действиями фактически легализации этих средств, а именно к Артему Болдареву, а в дальнейшем - к Александру Фомичу. Последние вместе с другими лицами через ряд частных фирм провели для "Оптимумспецдеталь" эти операции по легализации товаров, которые Рогоза приобрел за наличные.

В результате такой деятельности с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" Рогоза и Жуков получили в свое распоряжение общую сумму в 49,34 млн грн, которые были получены вследствие уклонения от уплаты налогов с помощью фиктивных фирм.

Прокурор добавил, что ряд директоров этих компаний, через которые "отмывались" средства, были осуждены приговорами судов за фиктивное предпринимательство, которое сейчас декриминализировано.

Как сообщалось, на минувшей неделе детективы НАБУ сообщили о подозрении четырем лицам по делу компании "Оптимумспецдеталь", которая фигурировала в коррупционном скандале о поставке запчастей предприятиям "Укроборонпрома".

По данным Bihus.Info, речь идет о директоре фирмы, фактическом бухгалтере, а также Виталии Жукове и Андрее Рогозе, которые вместе с сыном Олега Гладковского Игорем были фигурантами скандального журналистского расследования.