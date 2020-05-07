Кабмин может смягчить ограничения для общественного транспорта не раньше 22 мая, – Криклий

До 22 мая существенных изменений относительно работы общественного транспорта не будет, большее количество людей сможет пользоваться им уже после этой даты.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Если мы говорим о более широком круге, который сможет использовать общественный транспорт, то это уже после 22 мая. Однако можно отметить, что будет функционировать весь транспорт как в Украине, так и не в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция", – сказал министр.

В то же время Криклий не смог назвать ориентировочную дату, когда возобновит работу метро.

"Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации. Поэтому тоже на 22 (мая, – ред.) еще точно никто не готов", – сказал министр.

Как сообщалось, Кабинет министров решил продлить большинство карантинных ограничений до 22 мая. В то же время с 11 мая планируется открыть для посещения парки, скверы, зоны отдыха, разрешить работу парикмахерских и салонов красоты при условии соблюдения рекомендаций Минздрава.