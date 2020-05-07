Электроэнергия для комбината ArcelorMittal в Кривом Роге обходится в 2 раза дороже европейской

Металлургические заводы металлургического холдинга ArcelorMittal в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза дешевле, чем предприятие компании в Украине.

"АрселорМиттал Кривой Рог", крупнейшее украинское горно-металлургическое предприятие, считает, что цена на электроэнергию в стране завышена и не отражает мировой тренд снижения цен на сырье и энергоресурсы, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Существенные затраты по этой статье негативно сказываются на себестоимости продукции предприятия. Высокая цена на электроэнергию становится критическим фактором для украинской металлургической отрасли, работа которой сейчас существенно осложнена в связи с падением цен на металлопрокат, а также снижением количества продаж в условиях пандемии коронавируса", – отмечается в сообщении.

Ежемесячно "АрселорМиттал Кривой Рог" потребляет от 300 до 340 млн кВт-ч электроэнергии в зависимости от объемов производства и графиков загрузки основных агрегатов и внутренние цены на электроэнергию – значительная часть в общей структуре затрат компании.

"У компании "АрселорМиттал", как международной корпорации, есть возможность проанализировать цены на основное сырье и энергоресурсы в разных странах мира. Если сравнить цены на электроэнергию в Украине и в странах Европейского союза, то предприятия "АрселорМиттал" в Европе закупают электроэнергию в 2-3 раза дешевле, чем национальные производители в нашей стране (с учетом сопутствующих затрат на доставку)", – отметил начальник управления закупки сырья и энергоресурсов администрации по снабжению "АрселорМиттал Кривой Рог" Олег Айко.

"Украинский рынок электроэнергии находится вне мирового тренда, и с конца апреля мы наблюдаем даже рост на РСВ (рынок на сутки вперед). Такая ситуация ставит отечественную металлургию в неконкурентное положение на мировом рынке по сравнению с другими сталепроизводителями", – добавил топ-менеджер.

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В связи с этим "АрселорМиттал", крупнейший иностранный инвестор в стране, призывает правительство Украины урегулировать ситуацию с нерыночными подходами к ценообразованию электроэнергии.

"Это уже нанесло урон промышленности и ставит под угрозу планы по выходу из кризиса, а также может спровоцировать дальнейшее сокращение промышленного производства в "АрселорМиттал Кривой Рог", – подчеркивают в компании.